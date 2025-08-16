Langquaid mit Aufwind gegen gut gestartete "Falken"

SC Falkenberg erstmals im Langquaider Waldstadion ----- Der frische Aufsteiger SC Falkenberg aus dem Rottal weilt erstmals beim Bezirksliga-Dino und will dort - sicherlich unterstützt von einer großen Fangemeinde - an seine bisherigen beherzten Auftritte anknüpfen. Auch wenn es zuletzt gegen den TV Schierling eine 1:3-Heimschlappe zu verdauen gab, die drei vorherigen Partien mit der Maximalausbeute zeigen, dass die Falken in der Bezirksliga angekommen sind. Trainer Christian Kagerer hat eine offensiv ausgerichtete Elf geformt, die mit 13 Treffern nur vom TV Aiglsbach in der Liga übertroffen wird. Mit Ahmadc Jumaa Almustafa (4 Tore), Alexander Diem (3) und Leon Maierhofer (3) haben drei Stürmer ihre Gefährlichkeit schon unterstrichen, während Dominik Maierhofer sich mit seinen beiden Treffern noch nicht ganz auf Vorjahreskurs befindet. Das Defensivverhalten mit zehn Gegentreffern stellt die SC-Verantwortlichen sicher noch nicht zufrieden, was möglicherweise auch auf den Ausfall von Stammtorhüter Jakob Frischhut zurückzuführen ist.

Der TSV Langquaid, der sich beim Derby am Fuße der Befreiungshalle gut präsentierte und einen Punkt aufgrund der starken zweiten Hälfte nicht unverdient mitnahm, hat am ersten Spieltag mit einem Neuling schon unliebsame Erfahrungen sammeln müssen und will sich nicht abermals überraschen lassen. Noch oder mittlerweile befinden sich mit David Meißner, Jonas Brunner, Liridon Haljimi, Korbinian Köppel, Noah Langner, Luka Vukovic und Markus Weiherer wichtige Kräfte im Sommerurlaub bzw. in der Gäubodenfest-Auszeit, doch mit Christian Ludwig und Timo Sterl haben zwei Stützen ihre Verletzungen auskuriert und sind somit auch Kandidaten für die Startelf. Sorgen bereitet der Zustand des torgefährlichen Stefan Schauer, der in Kelheim nach einer halben Stunde angeschlagen das Spielfeld verlassen musste. Die Abwehr um den überzeugenden jungen Schlussmann Jannik Möller und den Block um Kapitän Christoph Blabl braucht gegen angriffsstarke Rottaler eine durchgehend konzentrierte Leistung, um diese nicht auf Touren kommen zu lassen.

Egal, welches Team Trainer Matthias Eisenschenk auflaufen lässt, mit dem Sportclub aus dem 4000-Einwohnerort, in dem die Fußballbegeisterung derzeit groß ist, wartet eine harte Nuss, die nur mit Kampf-, Teamgeist und Geduld geknackt werden kann. Mit einem Dreier könnte der Anschluss an die Spitzengruppe hergestellt werden.