Langquaid lässt Punkte in Plattling liegen

Den ersten Durchgang bestimmten die Labertaler - deren Wunsch auf Vorverlegung wegen der Hochzeit ihres Mittelfeldmotors Florian Brunner am nächsten Tag dankenswerterweise nachgekommen worden war - von den Spielanteilen wie Tormöglichkeiten her, ohne diese Überlegenheit in Zählbares ummünzen zu können. In der 3. Minute prüfte Kapitän Christoph Blabl nach Lang-Freistoß mit einem Kopfball den SpVgg-Schlussmann Henrik Schuhbaum, doch der bereinigte im Nachfassen. Gegen die tief stehenden Plattlinger taten sich die Langquaider schwer in die gefährliche Zone zu kommen, so dass bis zur 30. Minute lediglich zwei Halbchancen durch Alex Santander Muñoz und Aaron Bice verbucht werden konnten. Die kaum in Erscheinung tretende Offensive der Isarstädter befand sich bei den Blabl-Brüdern, Noah Langner und Patrick Slodarz in besten Händen, weshalb von Keeper Jannik Möller lediglich bei einem zu hoch angesetzten 25 m-Schuss von Jan Karabas in der 32. Minute Keeper erhöhte Aufmerksamkeit gefordert war.

Aus der einseitigen wurde nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Sebastian Thoma (DJK Borussia Eberhardsberg) eine ausgeglichenere Partie, da sich nun auch die Eckl-Schützlinge mehr nach vorne wagten, freilich ohne sich echte Torchancen zu erspielen. Etwas gefährlicher wirkten die Mannen von Trainer Matthias Eisenschenk, die sich bis zur 70. Minute einige Abschlüsse erarbeiteten: Alex Santander Muñoz setzte zunächst eine Schauer-Flanke neben das Gehäuse (47.), dann sahen dessen Flachschüsse den einheimischen Torhüter rechtzeitg am Boden (49. / 53). Nach einer Ecke von Marvin Lang blockte ein gegnerischer Verteidiger einen Schuss von Thomas Blabl im Torraum (63.), ehe Aaron Bice eine Kandsperger-Hereingabe zu zentral auf den Kasten verlängerte (70.). Durchaus überraschend fiel dann der erste Treffer auf der Gegenseite in der 78. Minute, als Sebastian Niedermayer einen vertikalen Gwinner-Pass aufnahm und in Torjäger-Manier vollstreckte, 1:0.

Nun schien den Weiß-Blauen die Zeit davonzulaufen, die zudem durch eine umstrittene gelb-rote Karte für Benedikt Köppel (84.) geschwächt wurden. Doch deren Engagement wurde - auch durch das gänzliche Ausschöpfen des Wechselkontingents - noch belohnt. In der 89. Minute hatte ein Freistoß von Dennis Kandsperger nur knapp das Gehäuse verfehlt, ehe ein perfektes Zuspiel des selben Akteurs in der ersten Minute der Nachspielzeit den kurz vorher eingewechselten Markus Weiherer fand, der die Kugel zum Ausgleich in die Maschen beförderte, 1:1. Dann noch einmal ein Freistoß von Dennis Kandsperger, aber Henrik Schuhbaum rettete mit beiden Fäusten. Zum Abschluss jagte der Ex-Sechzger Moritz Rem die Kugel nach einem Konter in der 95. Minute in die Wolken.