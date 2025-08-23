Langquaid lässt Punkte in Plattling liegen

1:1-Ausgleich durch Markus Weiherer erst in der Nachspielzeit ----- Lässt man die gesamten 96 Minuten in der Plattlinger "Rennbahn" Revue passieren, ist der Punktgewinn für die Hausherren wohl eher als schmeichelhaft zu bezeichnen, wobei die Gäste aufgrund des Zeitpunktes ihres Ausgleichs sicherlich nicht hadern müssen.
Den ersten Durchgang bestimmten die Labertaler - deren Wunsch auf Vorverlegung wegen der Hochzeit ihres Mittelfeldmotors Florian Brunner am nächsten Tag dankenswerterweise nachgekommen worden war - von den Spielanteilen wie Tormöglichkeiten her, ohne diese Überlegenheit in Zählbares ummünzen zu können. In der 3. Minute prüfte Kapitän Christoph Blabl nach Lang-Freistoß mit einem Kopfball den SpVgg-Schlussmann Henrik Schuhbaum, doch der bereinigte im Nachfassen. Gegen die tief stehenden Plattlinger taten sich die Langquaider schwer in die gefährliche Zone zu kommen, so dass bis zur 30. Minute lediglich zwei Halbchancen durch Alex Santander Muñoz und Aaron Bice verbucht werden konnten. Die kaum in Erscheinung tretende Offensive der Isarstädter befand sich bei den Blabl-Brüdern, Noah Langner und Patrick Slodarz in besten Händen, weshalb von Keeper Jannik Möller lediglich bei einem zu hoch angesetzten 25 m-Schuss von Jan Karabas in der 32. Minute Keeper erhöhte Aufmerksamkeit gefordert war.
Aus der einseitigen wurde nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Sebastian Thoma (DJK Borussia Eberhardsberg) eine ausgeglichenere Partie, da sich nun auch die Eckl-Schützlinge mehr nach vorne wagten, freilich ohne sich echte Torchancen zu erspielen. Etwas gefährlicher wirkten die Mannen von Trainer Matthias Eisenschenk, die sich bis zur 70. Minute einige Abschlüsse erarbeiteten: Alex Santander Muñoz setzte zunächst eine Schauer-Flanke neben das Gehäuse (47.), dann sahen dessen Flachschüsse den einheimischen Torhüter rechtzeitg am Boden (49. / 53). Nach einer Ecke von Marvin Lang blockte ein gegnerischer Verteidiger einen Schuss von Thomas Blabl im Torraum (63.), ehe Aaron Bice eine Kandsperger-Hereingabe zu zentral auf den Kasten verlängerte (70.). Durchaus überraschend fiel dann der erste Treffer auf der Gegenseite in der 78. Minute, als Sebastian Niedermayer einen vertikalen Gwinner-Pass aufnahm und in Torjäger-Manier vollstreckte, 1:0.
Nun schien den Weiß-Blauen die Zeit davonzulaufen, die zudem durch eine umstrittene gelb-rote Karte für Benedikt Köppel (84.) geschwächt wurden. Doch deren Engagement wurde - auch durch das gänzliche Ausschöpfen des Wechselkontingents - noch belohnt. In der 89. Minute hatte ein Freistoß von Dennis Kandsperger nur knapp das Gehäuse verfehlt, ehe ein perfektes Zuspiel des selben Akteurs in der ersten Minute der Nachspielzeit den kurz vorher eingewechselten Markus Weiherer fand, der die Kugel zum Ausgleich in die Maschen beförderte, 1:1. Dann noch einmal ein Freistoß von Dennis Kandsperger, aber Henrik Schuhbaum rettete mit beiden Fäusten. Zum Abschluss jagte der Ex-Sechzger Moritz Rem die Kugel nach einem Konter in der 95. Minute in die Wolken.
Matthias Eisenschenk (Trainer des TSV Langquaid): "Es war das erwartete Spiel, in dem die Gastgeber aus ihrer defensiven Grundeinstellung auf Konter setzten. Diese ließen wir nur selten zu, aber einmal hatten sie damit Erfolg. Mit unserem Spiel bin ich zufrieden, in der ersten Hälfte waren wir deutlich überlegen, der Gegner in der Offensive kaum existent. Auch dank der Qualität auf unserer Auswechselbank gelang uns noch der mehr als gerechtfertigte Ausgleich, mit dem wir uns weiterhin auf Kurs befinden."
SpVgg Plattling: Henrik Schuhbaum - Tobias Eckl, Loris Delijaj, Lukas Steininger (46. Maximilian Brandl), Manuel Kratschmann, Moritz Rem, Julian Gwinner, Alexandru Ciucur, Arda Ulukus, Jan Karabas (62. Andreas Brandl), Sebastian Niedermayer (80. Samuel Gwinner)
TSV Langquaid: Jannik Möller - Thomas Blabl, Christoph Blabl (C), Stefan Schauer (78. Christian Ludwig), Noah Langner (88. Markus Weiherer), Patrick Slodarz, Benedikt Köppel, Marvin Lang (69. Dennis Kandsperger), Timo Sterl (75. Korbinian Köppel), Aaron Bice, Alex Santander Muñoz (69. Kevin Kandsperger)
Tore: 1:0 Sebastian Niedermayer (78.), 1:1 Markus Weiherer (90.+1)
Dem TSV Langquaid bleibt keine lange Verschnaufpause. Bereits am Dienstag, 26. August, 18.15 Uhr, wartet die nächste Prüfung. Im Achtelfinale des Totopokals gilt es bei einem Top-Team der Bezirksliga, dem ATSV Kelheim, zu bestehen. Dass dies möglich ist, hat die Mannschaft um die Blabl-, Kandsperger- und Köppel-Brüder schon bewiesen, als sie vor Kurzem einen Punkt aus dem Städtischen Stadion in Kelheim entführen konnten.