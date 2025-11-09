Langquaid lässt nicht locker

4:0-Heimsieg gegen ASCK Simbach ----- Derzeit nicht zu bremsen ist der TSV Langquaid, der gegen den abstiegsgefährdeten ASCK Simbach nach Anlaufschwierigkeiten einen klaren Erfolg feiern konnte und somit 20 Punkte in den letzten acht Partien eingefahren hat. Dabei brauchten die Eisenschenk-Schützlinge fast 20 Minuten, um ins Spiel zu finden und den Kasten des zum besten Gästespieler werdenden Torhüters Valentin Zeiler zu bedrohen. Dies blieb dem agilen Jonas Brunner in der 17. Minute vorbehalten, doch der ASCK-Keeper hielt im Nachfassen. Den ersten Torschuss verzeichneten die Simbacher in der 27. Minute, und da hatten die Hausherren das Kommando schon übernommen. So tauchte der Gäste-Goalie in der 36. Minute einen Sterl-Schuss aus seiner linken unteren Ecke, ehe er drei Minuten später bei einem Brunner-Kopfball über den linken Winkel - Kevin Kandsperger hatte die Flanke gut getimt - machtlos gewesen wäre. Kurz vor dem Halbzeitpfiff der über die volle Spielzeit und mit ihren Assistenten souverän agierenden Schiedsrichterin Silke Ascher (FC Dreisessel) hatte der Schlussmann das Glück auf seiner Seite, als Aaron Bice bei einer Nachlässigkeit schon abgeschaltet hatte.

Die zweite Hälfte wurden von den Platzherren mit einem vorentscheidenden Doppelschlag eröffnet: Dennis Kandsperger jagte nach Slodarz-Zuspiel die Kugel fulminant wie unhaltbar in den linken oberen Winkel und Alex Santander Muñoz schloss einen feinen Spielzug über Jonas Brunner und Aaron Bice gekonnt ab, Stand: 2:0. Der Widerstand des Grobauer-Teams war damit gebrochen und in der Folgezeit standen die Labertaler vor weiteren Treffern durch Jonas Brunner (58.), Timo Sterl (63.), Dennis Kandsperger (65.) und Aaron Bice (67. / 83.), denen sich vor allem Torwart Valentin Zeiler in den Weg stellte. Die TSV-Defensive um Kapitän Christoph Blabl hatte auf der Gegenseite Sheriff Oseni & Co. sehr gut im Griff und nahezu zur Wirkungslosigkeit verurteilt. In der Schluss-Viertelstunde trugen dann die Einwechslungen Früchte, als in der 77. Minute Stefan Schauer nach Diagonalpass von Liridon Haljimi und in der 85. Minute Liridon Haljimi nach Querpass von Stefan Schauer das Resultat noch höher schrauben konnten. Nachdem Jannnik Möller sein Gehäuse bei einem Freistoß in der 89. Minute sauber gehalten hatte, scheiterte Liridon Haljimi nach einem Alleingang in der Schlussminute noch am ASCK-Zerberus.

TSV-Trainer Matthias Eisenschenk äußerte sich recht zufrieden über Vorstellung und Ergebnis seiner Mannschaft: "Es war keine einfache Aufgabe - vor allem im ersten Durchgang - gegen die Simbacher, die zuletzt drei Auswärtspartien nicht verloren hatten. Nach der Pause wurden wir zwingender und der Doppelschlag spielte meinem geduldigen Team in die Karten. Wir haben das Gas dann nicht mehr weggenommen und auch dank unserer Kaderbreite noch nachlagen können. Nur zu gerne würden wir natürlich jetzt zum Abschluss auch beim starken wie unberechenbaren FC-DJK Simbach einen weiteren Dreier draufpacken, um im Rennen um die vorderen Ränge zu bleiben."