Langquaid kann Negativtrend nicht stoppen

1:3-Heimniederlage gegen FSV/VfB Straubing - Die Formdelle des TSV Langquaid gräbt sich nach der Pleite gegen die bisher auswärtsschwachen Gäste aus der Gäubodenstadt tiefer. Trotz eines verheißungsvollen Starts mit guten Möglichkeiten in der Anfangsviertelstunde standen die clever, ja abgebrüht auftretenden Straubinger am Ende als verdienter Sieger da. Die Hausherren, die wieder auf Sturmführer Aaron Bice und im zweiten Durchgang auf Florian Brunner zurückgreifen konnten, wollten ihre letzte Heimscharte auswetzen und starteten mit Elan in die sechste Heimpartie. Bereits nach zwei Minuten bedrohte Benedikt Köppel mit einer Direktabnahme eines Schauer-Zuspiels das gegnerische Gehäuse. Dann verpasste Patrick Slodarz den richtigen Abschlusszeitpunkt, bevor Kevin Kandsperger in der 12. Minute eine Bice-Vorlage aus fünf Metern nicht unterbringen konnte. Einen fragwürdigen Freistoß, den der nicht immer sicher agierende Schiedsrichter Jan Eringer (FC Künzing) nach 19 Minuten an der Strafraumgrenze verhängte, nutzte Spielertrainer Pavel Panafidin zum - dem Spielverlauf nicht entsprechenden - 0:1. Danach war es um den Spielfluss in der heimischen Elf geschehen und die Donaustädter zogen ein gefälliges, jedoch - von einem weiteren Freistoß abgesehen - kaum torgefährliches Spiel auf. Doch auch die Eisenschenk-Mannen bescherten dem Gäste-Goalie Marcel Bauer bis zum Pausenpfiff einen entspannten Nachmittag, den lediglich ein ungehinderter, aber über den Querbalken fliegender Kopfball von Jonas Brunner in der 42. Minute hätte stören können.

Nach dem Seitenwechsel deutete Arben Ismaljaj in der 56. Minute mit einem 22-Meter-Schuss, mit dem Schlussmann David Meißner keine allzu große Mühe hatte, verstärkte Offensivbemühungen des Fusionsclubs an. Die TSV-Antwort hätte drei Minuten später der Ausgleich sein können, aber der Straubinger Keeper warf sich mutig in den Schuss des allein auf ihn zustrebenden Aaron Bice. Dann die harte gelb-rote Karte für Noah Langner in der 66. Minute, die den auf Konter lauernden Gästen entgegenkam. Glück für die Gastgeber, dass Torhüter David Meißner ein flatterndes 22-Meter-Geschoss noch an die Latte lenken konnte und der Referee bei einem Zweikampf im Strafraum beide Augen zudrückte. In der 80. Minute entwischte der bullige Florian Folger und markierte die Vorentscheidung, 0:2. Die TSVler warfen nun alles nach vorne, Timo Sterl scheiterte am nach vorne abwehrenden Torhüter und der Nachschuss verfing sich in der Umzäunung. Nach einem Freistß aus dem Halbfeld reagierte Kapitän Christoph Blabl am schnellsten und beförderte die Kugel zum Hoffnung weckenden 1:2 über die Linie. Florian Folger machte diese jedoch schnell zunichte, als er kurz darauf gegen die weit aufgerückte Langquaider Defensive auf und davonzog und zum 1:3 einlochte. Die Zeitstrafe für den kurz zuvor eingewechselten Korbinian Gschwendtner in der fünfminütigen Nachspielzeit blieb ohne Wirkung.

Matthias Eisenschenk (Trainer des TSV Langquaid): "Unseren leichten Abwärtstrend konnten wir heute trotz eines vielversprechenden Auftakts nicht bremsen. Nach dem Führungstreffer der Gäste entzogen sich diese immer mehr unserem Zugriff. Zudem wehrten wir uns fast emotionslos gegen die drohende Niederlage. Unsere beste Phase hatten wir dann nach der gelb-roten Karte, wobei die abgezockten Straubinger ihre Überzahl eiskalt nutzten. Nun kommen zwei wegweisende Partien bei den Kellerkindern FC Walkertshofen und TuS Pfarrkirchen, wo wir jeweils ein anderes Gesicht zeigen müssen."