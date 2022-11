– Foto: Martin Zeilhofer

Langquaid im Derby unter Druck

Favorisierter ATSV Kelheim erscheint am Sonntag im Waldstadion



Die Wochen der Nachbarderbys enden für den TSV Langquaid nun mit der Heimpartie gegen den ATSV Kelheim, der nach dem 17. September keine Niederlage mehr hinnehmen musste. Vor allem am Fuße der Befreiungshalle stellten die Kreisstädter in dieser Phase eine Macht dar, was die Laabertaler in der Vorrunde nach 60-minütiger Überlegenheit zu spüren bekamen. Doch die gute Bilanz der Schlauderer-Schützlinge kommt nicht von ungefähr, die junge Mannschaft wurde um Routinier Dominik Huber sorgsam aufgebaut und ist mittlerweile zu einem echten Team herangewachsen. Dieses ist zudem mit zwei brandgefährlichen Torjägern, Nico Pollmann (13 Tore) und Max Heberlein (9) ausgestattet, auf deren Konto über 70% der ATSV-Treffer gehen. Eine gute Mischung aus Routiniers und Youngstern hat der TSV anzubieten, der über weite Strecken der bisherigen Saison von einem argen Verletzungspech verfolgt war. Inzwischen kann Coach Andreas Müller wieder aufatmen, da er für die Startelf aus einem genügend großen Kader auswählen kann. Mit der Rückkehr von Florian Brunner, Leon Schlegel und Hannes Wagner konnte vor allem das offensive Element gestärkt werden, was sich schon in Ergoldsbach in einer höheren Trefferzahl hätte äußern müssen. Die sechs Treffer in Altdorf unterstrichen dann das angewachsene Offensiv-Potential. Freilich wissen Daniel Beerschneider & Co., dass die Kelheimer Abwehr um den jungen Torhüter Florian Dauerer wohl nicht mit der Altdorfer Defensive verglichen werden darf, weswegen nur mit einer höheren Effizienz Punkte in greifbare Nähe rücken. Auch Wachsamkeit bis zur letzten Minute sollten die Weiß-Blauen zeigen, nicht dass – wie im Vorjahr - zwei ATSV-Treffer in der Nachspielzeit die Gastgeber aus allen (Sieg-)Träumen reißen. Die Hausherren brauchen einen Dreier, um sich von der Relegationszone etwas abzusetzen, während die Gäste, die im Niemandsland der Tabelle festliegen, ohne Druck aufspielen können.

Für beide Teams beginnt übrigens die Winterpause nach dieser Begegnung noch nicht, da sie – totopokalbedingt – am nächsten Wochenende gegen den FC Teisbach bzw. FC Ergolding nachsitzen müssen. Schiedsrichter Jakob Putz (SV Perlesreut) wird am Sonntag, 13. November, um 14.00 Uhr die Bezirksligapartie im Waldstadion anpfeiffen.

TSV Langquaid: Christoph Aiwanger, Christoph Schmaus - Daniel Beerschneider, Christoph Blabl, Florian Brunner, Fabian Ertl, Xhavit Limani, Lukas Meinzer, Johannes Pernpeintner, Thomas Rappl (?), Leon Rautenberg, Leon Schlegel, Patrick Slodarz (C), Andreas Steffel, Thomas Steffel, Christoph Stich, Hannes Wagner, Christoph Weigl, Markus Weiherer - Fehlen werden mit Sicherheit Thomas Blabl, Chris Gräßlin, Martin Kokrda und Mergim Seferi.