Langquaid holt Remis beim Spitzenreiter

Auch beim bisher stets siegreichen ATSV Kelheim konnte der TSV Langquaid seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Auch wenn einige Stammspieler im Urlaub weilten, hatte Trainer Matthias Eisenschenk in der Startformation und auf der Bank ein spielstarkes Aufgebot, das letztlich aus der Kreisstadt einen verdienten Punkt entführen konnte. Die erste große Chance gehörte den Gäste nach einer Viertelstunde, als Noah Langner mit dem Außenrist das ATSV-Gehäuse nur knapp verfehlte. Die Führung fiel nach 23 Minuten jedoch auf der Gegenseite, wobei der Lattenabpraller nach einem Hein-Schuss recht unglücklich von Stefan Schauer zum 1:0 über die Linie sprang. Dann bewies der junge TSV-Schlussmann Jannik Möller seine Klasse: In drei Szenen - um die 30. Minute - verhinderte er den zweiten einheimischen Treffer, wobei er zweimal bei Abschlüssen von Nico Pollmann und Maximilien Rabl gegen die Laufrichtung ebenso glänzend reagierte wie nach dem anschließenden Eckball. Kurios fiel der Ausgleich für die Laabertaler: Nach einer Brunner-Ecke sorgte Dominik Schandri mit einem Eigentor für das 1:1.

Nach Wiederanpfiff durch den ausgezeichnet leitenden Schiedsrichter Laurin Lieber (JFG Naab-Regen 06) kontrollierten die beiden Abwehrreihen vor 350 Zuschauern weitgehend das Spielgeschehen, ehe Aaron Bice in der 70. Minute nach Vorarbeit von Benedikt Köppel seine immer besser ins Spiel kommende Mannschaft in Führung brachte, 1:2. Nach einer Zeitstrafe für Korbinian Köppel hatte sich das TSV-Team in dieser Phase sogar in Unterzahl befunden. In der 77. Minute hätte Torjäger Aaron Bice alles klar machen können, doch allein vor Schlussmann Florian Dauerer schob er die Kugel neben den Pfosten. Dann kamen die inzwischen dezimierten Hausherren - Stephan König hatte die gelb-rote Karte gesehen - doch noch zurück: Einen Schandri-Freistoß wuchtete Co-Spielertrainer Kamil Hein in der 83. Minute per Kopf unhaltbar in die Maschen zum 2:2. Kurz vor Ende des rassigen Nachbarduells hatten die Schmid-Mannen bei einer Doppelchance sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß, doch das nicht richtig getroffene Leder fand den Weg ins Aus.