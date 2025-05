Langquaid gibt sich bei der Landshuter Eintracht keine Blöße

Nach dem Wechsel gaben die Weiß-Blauen das Zepter nicht mehr aus der Hand, auch wenn Christoph Blabl & Co. die Abwehrarbeit nicht vernachlässigen durften. Zunächst hatte sich Thomas Blabl nach einem Zuspiel von Dennis Kandsperger zu weit abdrängen lassen und der aufgerückte Christian Ludwig scheiterte am FC-Torwart. Dann brachte Christoph Stich nach einer Schauer-Flanke zu wenig Druck hinter seinen Kopfball und an Benedikt Köppels Hereingabe rutschte Andreas Steffel ganz knapp vorbei. Dennis Kandsperger leitete den zweiten Treffer in der 66. Minute ein, den Benedikt Köppel aus der Drehung in die rechte untere Ecke erzielte. Die Chancen häuften sich und die Hausherren hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn sie im Schlussviertel noch tiefer unter die Räder gekommen wären. Lediglich "The man of the match" Benedikt Köppel - erneut nach Vorarbeit von Dennis Kandsperger - überraschte in der 83. Minute den einheimischen Schlussmann mit einem Abschluss in die kurze Ecke zum 0:3. Damit konnten die Langquaider mit dem fünften Auswärtssieg in Folge eine imponierende Rückrunde krönen.

Patrick Slodarz, der den bereits urlaubenden Trainer Michael Wax vertrat, freute sich über den verdienten Abschlussdreier, das "Zu Null" und den vierten Rang im Abschlussklassement. Viel Lob spendete er dem gesamten Team, das nach einer durchschnittlichen Vorrunde immer mehr zusammengewachsen war und beinahe noch in den Kampf um die Topränge hätte eingreifen können. Glückwünsche gingen an die beiden Top-Teams aus Teisbach und Schierling.