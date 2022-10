Langquaid geht beim ASCK Simbach leer aus

Ersatzgeschwächte Elf rutscht auf Relegationsplatz ------ Mit leeren Händen musste der Bezirksligist TSV Langquaid die 150 Kilometer lange Heimreise von der österreichischen Grenze antreten, nachdem die Partie beim ASCK Simbach mit 1:4 verloren gegangen war. Auch wenn Trainer Andreas Müller beileibe nicht aus dem Vollen schöpfen konnte - zu sieben nicht spielfähigen Akteuren kamen kurzfristig Christoph Stich, Hannes Wagner und Markus Weiherer hinzu - dennoch konnte er noch ein gutes Team aufbieten, das sich jedoch in der ersten Viertelstunde von den Innstädtern überrumpeln ließ. Zweimal schlug der syrische Top-Torjäger Ashour Abraham - in der 6. und 16. Minute - eiskalt zu und hatte damit frühzeitig die Weichen auf Heimsieg des Tabellenvierten gestellt. Die Gäste, bei denen Kapitän Patrick Slodarz wieder mitwirken konnte, entwickelten über weite Strecken zu wenig Offensivgeist, so dass die Hausherren in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs durch Ankido Abraham sogar noch auf 3:0 erhöhen konnten. Nach Wiederanpfiff durch den souveränen Schiedsrichter Christoph Kirchberger (TSV Nottau) bekamen die 100 Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel zu sehen, wobei die Schwarz-Schützlinge durch ihr vertikales Spiel nach wie vor torgefährlicher wirkten. Ihnen gelang in der 68. Minute, erneut durch Ankido Abraham, sogar der vierte Treffer, bei dem Torhüter Christoph Schmaus ebenso machtlos war wie bei den vorhergehenden. Erst in der Schlussphase der fairen Begegnung - einmal Gelb auf beiden Seiten - waren die Laabertaler offensivorientierter und kamen durch einen Distanzschuss von Patrick Slodarz - Daniel Beerschneider hatte die Vorarbeit geleistet - zum Ehrentreffer. Kurz danach hatte Lukas Meinzer mit einem Pfostenschuss noch Pech, so dass es bei der 1:4-Auswärtsniederlage blieb. Erfreulich aus Langquaider Sicht war an diesem Samstag lediglich, dass Andreas Steffel und Raphael Niedermeier nach einer längeren Auszeit wieder als Wechselspieler zur Verfügung standen. Mit dieser Pleite sind die Weiß-Blauen, die das Spiel gegen den FC Ergolding noch nachzuholen haben, erstmals in dieser Saison auf einen Relegationsplatz - punktgleich mit dem TSV Ergoldsbach - abgerutscht. Damit stehen sie zum Vorrundenabschluss im nächsten Heimspiel gegen den auf einem Abstiegsplatz liegenden FC Eintracht Landshut durchaus unter Zugzwang. TSV Langquaid: Christoph Schmaus - Johannes Pernpeintner, Christoph Weigl, Thomas Steffel (ab 46. Minute Andreas Steffel), Thomas Rappl, Lukas Meinzer (ab 88. Raphael Niedermeier), Christoph Blabl, Leon Rautenberg, Patrick Slodarz (C), Mergim Seferi (ab 57. Chris Gräßlin), Daniel Beerschneider