Langquaid fordert Kelheim - Derbys auch in Walkertshofen und Simbach

Derbytime in der Bezirksliga West! Vor allem im Landkreis Kelheim geht es an diesem Wochenende heiß her, denn alle vier Vertreter sind dieses Mal unter sich. Besonders im Blickpunkt steht dabei natürlich der Auftritt des noch verlustpunktfreien Spitzenreiters ATSV Kelheim gegen den TSV Langquaid. Nicht minder interessant ist aber auch das Nachbarduell zwischen dem FC Walkertshofen und dem TV Aiglsbach. Im Landkreis Rottal-Inn kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem ASCK Simbach und der TuS Pfarrkirchen, die beide den Erwartungen noch gewaltig hinterherhinken. Mit zwei Schwergewichten der Liga bekommen es die stark gestarteten Aufsteiger SC Falkenberg (gegen Schierling) und SV Sallach (gegen Neufraunhofen) zu tun. Die beiden anderen Neulinge SpVgg Plattling und TV Geisenhausen kreuzen im direkten Duell die Klingen. Bereits heute Abend wird der Spieltag mit der Partie FC-DJK Simbach gegen FSV VfB Straubing eingeläutet. Das Match zwischen dem FC Ergolding und Türk Gücü Straubing wurde verschoben und wird am 3. September ausgetragen.

Matthias Reichl (Trainer FC-DJK Simbach): "Nach dem sehr schwachen Spiel in Langquaid wollen wir es gegen Straubing wieder deutlich besser machen. Vor allem vor unseren Heimfans wollen wir uns von der besten Seite präsentieren. Wenn wir unsere Grundtugenden auf den Platz bekommen und von Beginn an bereit sind, dann wird uns das auch gelingen." Personal: Definitiv ausfallen werden Daniel Grubwinkler (Aufbau) und Jonathan Kolnhofer (Urlaub). Der Einsatz von Julian Husel ist noch fraglich. Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Am Freitagabend wartet mit dem FC-DJK Simbach die nächste schwierige Aufgabe auf uns. Nach den letzten beiden Auftritten müssen wir wieder die Basics in den Vordergrund stellen: Laufbereitschaft, Zweikampfstärke und mannschaftliche Geschlossenheit. Wenn wir bereit sind von der ersten Minute an alles reinzuwerfen, dann werden wir auch in Simbach bestehen. Ziel ist es, endlich wieder Punkte mit nach Hause zu nehmen." Personal: Rayan Farjallah, Magnus Wagner und Arben Ismaljaj stehen auf der Ausfallliste.





Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Mit Neufraunhofen kommt ein echter Kracher und eine Mammutaufgabe. Sie zählen für mich mit zu den Titelkandidaten. Wir müssen wieder unser Herz auf dem Platz lassen und mit mannschaftlicher Geschlossenheit alles geben, um den Grafen vielleicht einen Punkt abzunehmen. Mit den drei Siegen im Rücken haben wir auf jeden Fall Selbstvertrauen und werden versuchen, das Spiel so lange es geht ausgeglichen zu gestalten. Dann schauen wir mal, was am Ende dabei rausspringt." Personal: Beim Aufsteiger bleibt alles beim Alten.

Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Gegen Walkertshofen haben wir uns durch individuelle Fehler das Leben sehr schwer gemacht. Bei beiden Gegentoren wurde tatkräftig mitgeholfen und wir mussten daher viel in unser Spiel investieren, um zumindest einen Punkt zu ergattern. Aber viel schlimmer als die zwei verlorenen Punkte ist die Verletzung von Tobi Brenninger, der sich bei einem Foulspiel das Syndesmoseband angerissen hat und ca. zehn Wochen ausfällt. Das ist für uns natürlich brutal, da er eine tragende Rolle in unserem System spielt. Jetzt treten wir beim euphorisierten Aufsteiger in Sallach an. Sie sind super in die Saison gestartet, spielen mit viel Leidenschaft und Kampf. Aber auch meine Jungs spielen mit viel Energie und Willen. Entscheidend wird sein, dass wir den Sieg mehr wollen als unser Gegner und wir uns auf unser Spiel konzentrieren. Es wird bestimmt ein enges Spiel, in dem wir uns keine Fehler erlauben dürfen und mit Kopf und Herz Fußball spielen müssen." Personal: Fehlen werden Tobias Bitzer (Urlaub), Johannes Aigner (Mittelhandbruch), Tobias Brenninger (Syndesmoseband) und Dion Rexhepi (Urlaub).



Neufraunhofens Tobias Brenninger hat sich gegen Walkertshofen in dieser Szene das Syndesmoseband angerissen und fällt lange aus. – Foto: Alfred Brumbauer









Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Am Samstag empfangen wir zum Derby den TSV Langquaid in Kelheim. Langquaid ist gut in die Saison gestartet und konnte zuletzt zwei souveräne Siege einfahren. Mit Matthias Eisenschenk konnte die sportliche Leitung um Franz Fuchsbrunner einen neuen, erfahrenen Coach an der Seitenlinie gewinnen. Den traditionell stark besetzten Kader um die Köppel-Brüder konnte der TSV nochmal punktuell verstärken und wird am Saisonende sicherlich im oberen Drittel der Tabelle zu finden sein. Unsere Offensive um Hein und König muss sich etwas einfallen lassen, damit die defensive Stärke um Blabl geknackt werden kann. Nach dem Sieg in Schierling wollen wir unsere Serie fortführen, um auch nach dem Spiel gegen Langquaid unbesiegt zu bleiben. Nach den starken Leistungen in den letzten Wochen können wir auch diese Herausforderung gemeinsam meistern. Ich bin sicher, dass wir alles geben werden und freuen uns auf ein spannendes Spiel." Personal: Ettali Salah, Moritz Limmer, Johannes Kürzl, Tom Riegelsberger und Jonas Haas können nicht mitwirken.

Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Wir fahren mit Selbstvertrauen zum aktuellen Spitzenreiter, wissen um unsere Stärken und die des Gegners. Wir erwarten ein intensives Spiel analog der letzten Partie des ATSV in Schierling und freuen uns auf das Match." Personal: Beim TSV fallen mit Liridon Haljimi, Torhüter David Meißner und Jonas Brunner (alle Urlaub), Leon Schlegel und Markus Weiherer (beide beruflich verhindert) fünf Akteure aus.







Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Mit Schierling kommt der nächste ganz harte Brocken auf uns zu. Gegen Ergolding und Kelheim haben wir schon gesehen, was richtige Spitzenmannschaften in dieser Liga drauf haben - das ist ein ganz anderes Niveau. Wenn wir was holen wollen, muss wie gegen Ergolding alles passen. Wir müssen läuferisch alles raushauen, taktisch wenige Fehler machen, auf unsere Situationen warten und diese dann effektiv nutzen. Dass wir konkurrenzfähig sind, haben wir bisher schon bewiesen." Personal: Torhüter Jakob Frischhut hat sich beim Gastspiel in Geisenhausen das Wadenbein gebrochen und wird voraussichtlich bis zur Winterpause ausfallen. Der rotgesperrte Sandro Notz muss nochmal aussetzen. Dazu sind beim Tabellendritten noch einige Akteure krank bzw. angeschlagen.

Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Nach der vermeidbaren Niederlage gegen Kelheim wollen wir in Falkenberg eine Reaktion zeigen. Der Aufsteiger hat einen guten Start hingelegt, bereits für Überraschungen gesorgt und wird uns alles abverlangen." Personal: Zu den bekannten Ausfällen gesellt sich noch Nicolas Reichl (Urlaub) hinzu.



Die Verletzung von Falkenbergs Keeper Jakob Frischhut aus dem Spiel in Geisenhausen stellte sich im Nachhinein als Wadenbeinbruch heraus. – Foto: Just Huber









