Langquaid fordert Kelheim - Derbys auch in Walkertshofen und Simbach

Derbytime in der Bezirksliga West! Vor allem im Landkreis Kelheim geht es an diesem Wochenende heiß her, denn alle vier Vertreter sind dieses Mal unter sich. Besonders im Blickpunkt steht dabei natürlich der Auftritt des noch verlustpunktfreien Spitzenreiters ATSV Kelheim gegen den TSV Langquaid. Nicht minder interessant ist aber auch das Nachbarduell zwischen dem FC Walkertshofen und dem TV Aiglsbach. Im Landkreis Rottal-Inn kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem ASCK Simbach und der TuS Pfarrkirchen, die beide den Erwartungen noch gewaltig hinterherhinken. Mit zwei Schwergewichten der Liga bekommen es die stark gestarteten Aufsteiger SC Falkenberg (gegen Schierling) und SV Sallach (gegen Neufraunhofen) zu tun. Die beiden anderen Neulinge SpVgg Plattling und TV Geisenhausen kreuzen im direkten Duell die Klingen. Bereits heute Abend wird der Spieltag mit der Partie FC-DJK Simbach gegen FSV VfB Straubing eingeläutet. Das Match zwischen dem FC Ergolding und Türk Gücü Straubing wurde verschoben und wird am 3. September ausgetragen.
Matthias Reichl (Trainer FC-DJK Simbach): "Nach dem sehr schwachen Spiel in Langquaid wollen wir es gegen Straubing wieder deutlich besser machen. Vor allem vor unseren Heimfans wollen wir uns von der besten Seite präsentieren. Wenn wir unsere Grundtugenden auf den Platz bekommen und von Beginn an bereit sind, dann wird uns das auch gelingen."
Personal: Definitiv ausfallen werden Daniel Grubwinkler (Aufbau) und Jonathan Kolnhofer (Urlaub). Der Einsatz von Julian Husel ist noch fraglich.
Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Am Freitagabend wartet mit dem FC-DJK Simbach die nächste schwierige Aufgabe auf uns. Nach den letzten beiden Auftritten müssen wir wieder die Basics in den Vordergrund stellen: Laufbereitschaft, Zweikampfstärke und mannschaftliche Geschlossenheit. Wenn wir bereit sind von der ersten Minute an alles reinzuwerfen, dann werden wir auch in Simbach bestehen. Ziel ist es, endlich wieder Punkte mit nach Hause zu nehmen."
Personal: Rayan Farjallah, Magnus Wagner und Arben Ismaljaj stehen auf der Ausfallliste.
Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Mit Neufraunhofen kommt ein echter Kracher und eine Mammutaufgabe. Sie zählen für mich mit zu den Titelkandidaten. Wir müssen wieder unser Herz auf dem Platz lassen und mit mannschaftlicher Geschlossenheit alles geben, um den Grafen vielleicht einen Punkt abzunehmen. Mit den drei Siegen im Rücken haben wir auf jeden Fall Selbstvertrauen und werden versuchen, das Spiel so lange es geht ausgeglichen zu gestalten. Dann schauen wir mal, was am Ende dabei rausspringt."
Personal: Beim Aufsteiger bleibt alles beim Alten.
Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Gegen Walkertshofen haben wir uns durch individuelle Fehler das Leben sehr schwer gemacht. Bei beiden Gegentoren wurde tatkräftig mitgeholfen und wir mussten daher viel in unser Spiel investieren, um zumindest einen Punkt zu ergattern. Aber viel schlimmer als die zwei verlorenen Punkte ist die Verletzung von Tobi Brenninger, der sich bei einem Foulspiel das Syndesmoseband angerissen hat und ca. zehn Wochen ausfällt. Das ist für uns natürlich brutal, da er eine tragende Rolle in unserem System spielt. Jetzt treten wir beim euphorisierten Aufsteiger in Sallach an. Sie sind super in die Saison gestartet, spielen mit viel Leidenschaft und Kampf. Aber auch meine Jungs spielen mit viel Energie und Willen. Entscheidend wird sein, dass wir den Sieg mehr wollen als unser Gegner und wir uns auf unser Spiel konzentrieren. Es wird bestimmt ein enges Spiel, in dem wir uns keine Fehler erlauben dürfen und mit Kopf und Herz Fußball spielen müssen."
Personal: Fehlen werden Tobias Bitzer (Urlaub), Johannes Aigner (Mittelhandbruch), Tobias Brenninger (Syndesmoseband) und Dion Rexhepi (Urlaub).
Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Am Samstag empfangen wir zum Derby den TSV Langquaid in Kelheim. Langquaid ist gut in die Saison gestartet und konnte zuletzt zwei souveräne Siege einfahren. Mit Matthias Eisenschenk konnte die sportliche Leitung um Franz Fuchsbrunner einen neuen, erfahrenen Coach an der Seitenlinie gewinnen. Den traditionell stark besetzten Kader um die Köppel-Brüder konnte der TSV nochmal punktuell verstärken und wird am Saisonende sicherlich im oberen Drittel der Tabelle zu finden sein. Unsere Offensive um Hein und König muss sich etwas einfallen lassen, damit die defensive Stärke um Blabl geknackt werden kann. Nach dem Sieg in Schierling wollen wir unsere Serie fortführen, um auch nach dem Spiel gegen Langquaid unbesiegt zu bleiben. Nach den starken Leistungen in den letzten Wochen können wir auch diese Herausforderung gemeinsam meistern. Ich bin sicher, dass wir alles geben werden und freuen uns auf ein spannendes Spiel."
Personal: Ettali Salah, Moritz Limmer, Johannes Kürzl, Tom Riegelsberger und Jonas Haas können nicht mitwirken.
Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Wir fahren mit Selbstvertrauen zum aktuellen Spitzenreiter, wissen um unsere Stärken und die des Gegners. Wir erwarten ein intensives Spiel analog der letzten Partie des ATSV in Schierling und freuen uns auf das Match."
Personal: Beim TSV fallen mit Liridon Haljimi, Torhüter David Meißner und Jonas Brunner (alle Urlaub), Leon Schlegel und Markus Weiherer (beide beruflich verhindert) fünf Akteure aus.
Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Mit Schierling kommt der nächste ganz harte Brocken auf uns zu. Gegen Ergolding und Kelheim haben wir schon gesehen, was richtige Spitzenmannschaften in dieser Liga drauf haben - das ist ein ganz anderes Niveau. Wenn wir was holen wollen, muss wie gegen Ergolding alles passen. Wir müssen läuferisch alles raushauen, taktisch wenige Fehler machen, auf unsere Situationen warten und diese dann effektiv nutzen. Dass wir konkurrenzfähig sind, haben wir bisher schon bewiesen."
Personal: Torhüter Jakob Frischhut hat sich beim Gastspiel in Geisenhausen das Wadenbein gebrochen und wird voraussichtlich bis zur Winterpause ausfallen. Der rotgesperrte Sandro Notz muss nochmal aussetzen. Dazu sind beim Tabellendritten noch einige Akteure krank bzw. angeschlagen.
Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Nach der vermeidbaren Niederlage gegen Kelheim wollen wir in Falkenberg eine Reaktion zeigen. Der Aufsteiger hat einen guten Start hingelegt, bereits für Überraschungen gesorgt und wird uns alles abverlangen."
Personal: Zu den bekannten Ausfällen gesellt sich noch Nicolas Reichl (Urlaub) hinzu.
Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "Mit unserem Mitaufsteiger Geisenhausen erwarten wir einen Gegner auf Augenhöhe. Umso wichtiger ist es, ein kontrolliertes Spiel mit Ballbesitz aufzuziehen, um Kontrolle und Sicherheit zu gewinnen. Wir werden mutig auftreten, zielstrebig nach vorne spielen und alles dafür geben, um den ersten Heimsieg einzufahren."
Personal: Spielertrainer Johannes Wittenzellner, Manuel Ziegler, Samuel Atto, Nico Tavcar, Denis Chirinciuc und Samed Arguc stehen nicht zur Verfügung.
Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Nach den letzten drei sehr bitteren Niederlagen gilt es für die Jungs um Coach Gerd Bogner und Tom Ernst den Mund abzuputzen und den Bock in den nächsten Partien umzustoßen. Wir waren in diesen Spielen stets mindestens gleichwertig und mit unerklärlichen Schiedsrichter-Entscheidungen konfrontiert. Jetzt gilt es aber den Blick nach vorne zu richten. Unsere sehr junge Mannschaft muss jetzt schnell aus den Erfahrungen der letzten Spiele lernen und die negativen Geschehnisse vergessen machen. Mit Freude gehen wir nun die nächste Aufgabe beim Mitaufsteiger in Plattling an, der sich mit Niedermayer und Rem sehr gut verstärken konnte. Wir müssen versuchen, über eine kompakte Abwehrarbeit die sich bietenden Torchancen effizienter zu nutzen. Dann dürfte was Zählbares drin sein."
Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Gegen den FSV VfB Straubing konnten wir endlich die ersten Punkte einfahren. Nach einer sehr guten ersten Halbzeit waren wir in Halbzeit zwei ordentlich gefordert und mussten unsere erneute Führung bis zum Schluss verteidigen. Unterm Strich war es aber ein verdienter Sieg. Nun wartet ein stets spannendes Derby gegen Pfarrkirchen auf uns. Nach den ersten drei Punkten auswärts in Straubing wollen wir nun auch den ersten Sieg zuhause feiern."
Personal: Bis auf Thomas Hofinger, Jonas Nöscher und Uli Schuchmann können die Innstädter aus dem Vollen schöpfen.
Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Am Sonntag ist Derbyzeit. Wir reisen nach Simbach, um den ersten Dreier einzufahren. Es gilt die Chancen vorm gegnerischen Tor zu nutzen, damit wir mit einem Derbysieg nach Hause reisen können."
Personal: Fehlen werden neben den Langzeitausfällen Felix Heudecker, Simon Kirschenheuter, Jonas Hocker und Philipp Dirnaichner.
Christian Brandl (Spielertrainer FC Walkertshofen): "Derby und somit viele Zuschauer - was will man mehr?! Die Tagesform wird am Ende entscheiden, wer die Punkte mitnimmt."
Personal: Beim FCW fehlen lediglich die Langzeitverletzten Leander Küfner und Sebastian Zettl.
Dominik Huber (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Nach dem tollen Spiel gegen Türk Gücü Straubing, bei dem wir den Platz als Sieger verlassen konnten, steht für uns das nächste Highlight an. Die Stärken von Walkertshofen gerade in der Offensive sind hinreichend bekannt. Wir müssen daher extrem wach sein und konsequent verteidigen. Nichtsdestotrotz spielen wir auch im Derby auf Sieg."
Personal: Bis auf Daniel Aulbach und Co-Spielertrainer Dominik Huber kann Coach Torsten Holm seine Wunschformation aufs Feld schicken.