Langquaid fährt als vorsichtiger Favorit nach Ergoldsbach

Die Bezirksliga West geht in den entscheidenden Schlussabschnitt. Während für den sechstgereihten TSV Langquaid die Saison keine großen Ziele mehr bereit hält, muss das derzeitige Schlusslicht, TSV Ergoldsbach, noch alles in die Waagschale werfen, um den angestrebten Klassenerhalt zu erreichen. Nur mit einigen Dreiern kann vielleicht der noch in Reichweite verharrende FSV Landau überholt werden, um dann über die Relegation die Liga ein weiteres Jahr zu sichern. Die Schützlinge von Trainer Johannes Viehbeck, der für ein viertes Jahr seine Zusage gegeben hat, haben nach der Winterpause noch einmal Hoffnung geschöpft und Anschluss gefunden, doch wirklich helfen jetzt nur noch Siege. Nur einen einzigen verzeichnet die Heimbilanz, die noch fünf Unentschieden und sieben Niederlagen bei einem Torverhältnis von 9:25 aufweist. Dass sich das Team, das mit Martin Stoller, Thomas Huf und Philipp Bauer drei schwerwiegende Abgänge vor der laufenden Runde zu verdauen hatte, auf auswärtigen Plätzen - zuletzt auch ein respektables 1:1 beim ATSV Kelheim - bisweilen wohler fühlt, haben auch die Langquaider bei ihrer 2:3-Vorrundenniederlage verspürt Mit Alexander Santander Muñoz (8 Tore / DJK TSV Ast) und Tobias Schmid (4 / SV Pattendorf) holten die Goldbachtaler im Sommer 2024 zwei junge, vielversprechende Stürmer, die jedoch noch nicht an den 33 Treffern der beiden Topstürmer aus der Vorsaison gemessen werden dürfen. Arrivierte Akteure sind in der Defensive vor dem zuverlässigen Torhüter Maximilian Stadler mit den durchwegs erfahrenen Markus Diewald (Kapitän), Bastian Meyer und Manuel Obermeier anzutreffen, die es der TSV-Offensive um Goalgetter Aaron Bice (9) bereits im Hinspiel sehr schwer machten. Da sich einige Stürmer der Laabertaler auf der Ausfallliste befinden, sind die Mittelfeldspieler - auch bei Abschlüssen - noch mehr gefordert, doch auch Florian Brunner, Benedikt Köppel, Korbinian Köppel, Stefan Schauer und Christoph Stich sind nicht nur Zulieferer, sondern strahlen auch selbst Torgefahr aus. Sieht man einmal von der Aiglsbach-Partie ab, stellte die Abwehr um Christoph Blabl und Christian Ludwig ein stabiles Bollwerk dar und das wäre trotz des Fehlens der Stützen Patrick Slodarz und Andreas Steffel die erste Voraussetzung für einen Punktgewinn im Goldbachtal.