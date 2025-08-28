Langquaid erwartet unangenehmen TV Geisenhausen

Labertaler favorisiert, jedoch mit Respekt gegen Aufsteiger --- Nachdem der TSV Langquaid nach der Absage des ATSV Kelheim unter der Woche kampflos in das Totopokal-Viertelfinale eingezogen ist, trifft er am 8. Spieltag zum vierten und vorerst letzten Mal auf einen Aufsteiger. Der TV Geisenhausen war furios mit einem Ausswärtssieg beim ASCK Simbach in die Bezirksliga gestartet, konnte aber seitdem - trotz durchwegs guter Kritiken - keinen einzigen Punkt mehr erringen. Die Achtelfinal-Aufgabe im Totopokal beim Kreisklassisten SV Oberglaim bewältigten die Vilstaler unter der Woche allerdings souverän mit 3:0.

Trainerfuchs Gerhard Bogner und das Team um Kapitän Thomas Steer werfen in der Liga die Flinte aber noch lange nicht ins Korn, denn es mangelt bisher nicht an Torchancen, sondern an der Effektivität der Abschlüsse. Wenn Stürmer wie Michael Eller, Lorenz Obermeier, Mario Ulbrich und Rudi Eder ihre gewohnte Treffsicherheit aus dem Vorjahr wiedergefunden haben, drohen auch der gut abgestimmten Bezirksligakette um Christoph Blabl ungemütliche 90 Minuten. Mit dem 1,95 m großen Routinier Stefan Rothlehner stellt sich auf der Gegenseite ein Keeper entgegen, den Bice, Brunner, Haljimi, Kandsperger, Köppel und Santander Muñoz erst bezwingen müssen. Noch läuft nicht alles wie geschmiert bei den TSV-Angreifern, die zwar immer besser zusammenfinden, jedoch beim letzten Ball noch Kaltschnäuzigkleit vermissen lassen. Trainer Matthias Eisenschenk, der sich über das Engagement seines Kaders in Training und Spiel recht positiv äußert, kann bis auf die Stand-by-Spieler Leon Schlegel und Michael Schwank auf ein komplettes Aufgebot bauen, das im Wechselfalle nicht an Qualität einbüßt, sondern sogar zulegen kann. Durch die Bank sind die Neuzugänge in Langquaid eine Bereicherung, wobei es alles andere als leicht war, in die Fußstapfen der "Ruheständler" Beerschneider, Steffel und Stich zu treten. Auch der TV Geisenhausen hat in der Sommerpause seinen Kader aufgerüstet. Vor allem auf Nachwuchskräfte wurde dabei gesetzt, von denen Ibragim Aliev (TSV Buchbach II), Tim Buchner (FC Dingolfing U19), Maximilian Fischer (SpVgg Landshut U19) und Daniele Schmidbauer (TSV Tiefenbach) die meisten Einsatzminuten gesammelt haben.

Möchte der TSV Langquaid den Kontakt zum vorderen Tabellendrittel nicht abreißen lassen, sollte der Dreier im Waldstadion bleiben. Fünf Tage später käme es dann zum Spitzenspiel und Derby beim TV Schierling.