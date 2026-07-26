Langquaid entscheidet Top-Partie in der Nachspielzeit

Vom Spitzenspiel der Bezirksliga West vor 230 Zuschauern am Straubinger Peterswöhrd kehrte der TSV Langquaid - kurzfristig ohne Christian Ludwig und Alex Santander Muñoz auflaufend - mit einem Dreier zurück, der nicht unbedingt auf den Tippzetteln der Fußballexperten gestanden hatte. Beide Teams, die mit zwei Siegen ja famos in das neue Spieljahr gestartet waren, lieferten sich eine ungemein spannende Partie auf Augenhöhe, die im ersten Durchgang trotz einiger Möglichkeiten noch keinen Treffer sah.

Beide Abwehrreihen dominierten lange Zeit, ehe in der 28. Minute der agile Jonas Brunner seinem Bewacher entwischte und mit einem Flachschuss aus 13 Metern den linken Pfosten anvisierte. Bei einem 18 m-Versuch in der 40. Minute drohte dem Hausherren-Goalie Kaan Gülcü durch Jonas Brunner erneut Gefahr. Kurz vor dem Pausenpfiff des souveränen Schiedsrichters Dominik Speiseder (FC Ergolding) kamen die Donaustädter zu ihrer ersten und einzigen Torchance im ersten Durchgang, doch Imran Krasniqi schob die Kugel aus dem Getümmel knapp neben die rechte Alustange ins Aus. Der lauffreudige Timo Sterl wagte danach einen Schuss aus der Distanz, verfehlte das Rechteck jedoch knapp.

In den ersten MInuten nach dem Wechsel brannte es zweimal lichterloh im Langquaider Strafraum: Zuerst schob der frei gespielte Simon Hack TSV-Keeper Michael Pinzinger das Leder in die Arme, bevor Noah Langner in höchster Not bei einer flachen Hereingabe vor dem einschussbereiten Stürmer klärte. Die Laabertaler antworteten postwendend, als Aaron Bice freistehend nach einer Ecke ungenau abschloss und wenig später nach einer Kombination über Leon Schlegel und Patrick Slodarz eine Idee zu spät dran war. In der 53. Minute setzte Simon Hack gegenüber einen Kopfball um Zentimeter am rechten Pfosten vorbei. Als Michael Pinzinger in der 55. Minute bei einem weiten Abschlag geblockt wurde, , sprang der Ball Torjäger Florian Folger vor die Füße, der - das leere Tor vor Augen - aber dann am toll reagierenden TSV-Schlussmann scheiterte.

Auf der Gegenseite war in der 56. Minute der einheimische Torhüter für Liridon Haljimi Endstation, ehe nach einer Stunde der junge TSV-Torwart eine Doppelchance der Straubinger zunichte machte. In der 65. Minute war er jedoch machtlos, als sich Lukas Groß auf der rechten Seite durchgesetzt und den einnickenden Max Plendl mustergültig bedient hatte, 1:0. Eine Zeigerumdrehung später der Ausgleich: Markus Weiherer - vorher von Jonas Brunner klasse angespielt - beförderte den Ball präzise in den Torraum, wo ihn Aaron Bice in die Maschen drückte. Dann legten die Gastgeber wieder vor, denn Max Plendl konnte einen vertikalen Pass von Felix Jobst am herausstürzenden Michael Pinzinger vorbeispitzeln, 2:1. Nun beruhigte sich die Begegnung etwas, die Eisenschenk-Mannen gaben sich jedoch noch nicht geschlagen und läuteten den Endspurt ein. Florian Brunners Freistoß verlängerte der aufgerückte Christoph Blabl über den zu spät kommenden Torhüter hinweg zum 2:2-Gleichstand. Luka Vukovic hätte mit einem 22m-Geschoss in der 87. Minute den einheimischen Zerberus beinahe überrascht. Als sich beide Mannschaften schon mit dem Remis abgefunden hatten, schlugen die Weiß-Blauen in der Verlängerung noch einmal zu. Torwart Kaan Gülcan konnte den aufsetzenden Freistoß von Florian Brunner nicht kontrollieren, Youngster Tim Schultes - gerade zwei Minuten auf dem Rasen - schaltete am schnellsten und jagte die Kugel zum umjubelten 2:3-Endstand in das Netz.

Matthias Eisenschenk (Trainer des TSV Langquaid): "Was Einsatzbereitschaft und Teamgeist betrifft hat meine ganze Mannschaft ein überragendes Spiel geboten. Wir haben heute auch kurzfristige Ausfälle kompensieren müssen und können und der derzeitige "Flow" hat uns das Topspiel sogar gewinnen lassen. Nun freuen wir uns auf das zweite Spitzenspiel in Folge, das Aufeinandertreffen mit dem punktgleichen Tabellenführer SV Neufraunhofen vor eigenem Publikum."

TSV Langquaid: Michael Pinzinger - Christoph Blabl, Noah Langner (84. Luka Vukovic), Patrick Slodarz, Florian Brunner (C), Leon Schlegel, Liridon Haljimi, Timo Sterl, Aaron Bice (92. Tim Schultes), Kevin Kandsperger (46. Markus Weiherer), Jonas Brunner (67. Chris Gräßlin); David Meißner (ETW), Maximilian Stummer - Trainer: Matthias Eisenschenk - Spielender Co-Trainer: Christoph Blabl

Tore: 1:0 Max Plendl (65.), 1:1 Aaron Bice (66.), 2:1 Max Plendl (69.), 2:2 Christoph Blabl (81.), 2:3 Tim Schultes (90.+4)