Langquaid entführt drei Punkte aus Landau

Mit einer grundsoliden Leistung entführte der fünftplatzierte TSV Langquaid verdientermaßen einen 2:0-Erfolg aus Landau, das nun stärker denn je im Abstiegskampf steckt. Die Laabertaler, die wieder auf Aaron Bice, Liridon Haljimi und Christoph Stich zurückgreifen konnten, starteten konzentriert in die Partie und hatten durch Daniel Beerschneider die erste Möglichkeit, die FSV-Keeper Felix Bielmeier vereitelte. Eine Flanke von Kevin Löffler geriet auf der Gegenseite nach einer Viertelstunde etwas zu hoch, um Manuel Perstorfers Kopfball wirklich gefährlich werden zu lassen. Gegen den Kopfball des aufgerückten Christoph Blabl nach Brunner-Ecke wäre in der 27. Minute kein Kraut gewachsen gewesen, doch die Kugel rauschte knapp am linken Winkel vorbei. Zwei Minuten später steuerte Benedikt Köppel alleine auf das Gehäuse der Isarstädter zu, doch Torwart Bielmeier wehrte ab und Thomas Blabl traf aus spitzem Winkel den Pfosten. Nachdem Aaron Bices Flachschuss in der 41. Minute zu harmlos ausgefallen war, sorgte Benedikt Köppel mit einem beherzten Solo und Abschluss kurz vor dem Pausenpfiff des umsichtig leitenden Referees Michael Englmeier (RSV Parkstetten) für die dem Spielverlauf entsprechende Führung, 0:1.

Nach der Halbzeit verstärkten die Platzherren 15 Minuten lang den Druck und drängten auf den Ausgleich. Doch zwei gute Möglichkeiten durch ihren gefährlichsten Angreifer Christian Zellmer in der 50. Minute - hier setzte er das Leder knapp neben den linken Pfosten - und in der 58. Minute - hier spitzelte er die Kugel nach einem feinen Chipball von Anton Metzner an Goalie Christoph Aiwanger, aber auch am Kasten vorbei ins Aus - brachten nichts Zählbares ein. Zwischendurch hatten auch die Laabertaler durch Benedikt Köppel und Aaron Bice ihre Offensivgefährlichkeit angedeutet. Dann verhinderte Langquaids Schlussmann Aiwanger nach 69 Minuten bei einem Damböck-Schuss Ungemach, ehe Aaron Bice nach Beerschneider-Zuspiel im zweiten Versuch gegen FSV-Zerberus Bielmeier cool blieb und zum 0:2 einschob. Die Gastgeber wurden nach einer gelb-roten Karte gegen Kapitän Hannes Obermeier in der 81. Minute dezimiert und sahen, wie Florian Brunner kurz danach einen feinen Rückpass von Benedikt Köppel aus 15 Metern nicht zum dritten Treffer nutzte.

Michael Wax (Trainer des TSV Langquaid): "Zwei Einzelleistungen bescherten uns heute gegen mutig kämpfende Landauer einen verdienten Sieg. Nur zu Beginn der zweiten Hälfte war etwas Zittern angesagt, als die FSVler mit zwei guten Chancen nichts anzufangen wussten. Die Auswechslung von Korbinian Köppel war vorbeugend, während Christian Ludwig und Daniel Beerschneider das Feld angeschlagen verlassen mussten. Nun fiebern wir dem Duell mit dem wiedererstarkten TV Aiglsbach entgegen."