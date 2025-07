Langquaid bezwingt starken FSV Prüfening

Auch das fünfte Testspiel beendet der niederbayerische Bezirksligist TSV Langquaid mit einem Sieg, der jedoch am Ende gegen den unangenehmen Oberpfälzer Klassenkollegen FSV Prüfening als schmeichelhaft zu bezeichnen ist. Vor allem im ersten Durchgang taten sich die Hausherren sehr schwer, gegen die sehr hoch anlaufenden Regensburger ins Spiel zu finden, geschweige denn echte Torchancen zu kreieren. Ganz anders die Gäste, die immer wieder gefährlich vor dem einheimischen Gehäuse aufkreuzten und mit ihrem Pressing den einen oder anderen Fehler in der nicht immer sattelfesten TSV-Defensive provozierten.

In der 12. Minute jagte Ermesto Koshi einen abgewehrten Ball aus 16 Metern volley um Zentimeter am Kasten vorbei und kurz danach zwang Lukas Kulla TSV-Goalie David Meißner zu einer Glanzparade. Echte Tormöglichkeiten auf der Gegenseite waren bis dahin nicht zuu verzeichnen und auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit gelang es ihrer Offensive nicht, Keeper in Verlegenheit zu bringen. Ein 18 Meter-Schuss der Prüfeninger und eine waghalsige Rückgabe in der 26. / 27. Minute hätten beinahe die Führung der FSVler bedeutet. Kurz vor dem Pausenpfiff des überzeugenden Schiedsrichters Fabian Birkmeier (SV Niederleierndorf) hätte ein gefährlicher Kopfball von Lukas Kulla beinahe im Rechteck eingeschlagen, mit den Fingerspitzen war David Meißner zur Stelle.

Nach der Pause, in der Trainer Matthias Eisenschenk wohl auf die zu Tage getretenen Probleme reagiert hatte, fanden sich die Laabertaler dann deutlich besser zurecht und forderten nun die Defensive der Regensburger deutlich mehr. In der 52. Minute war schon die Führung möglich, als Alex Santander Munoz unwiderstehlich nach innen zog und mit seinem Abschluss am FSV-Zerberus scheiterte. Den abgewehrten Ball setzte Aaron Bice an die Querlatte. Die 64. Minute brachte den ersten und einzigen Treffer in der umkämpften, aber nie unfairen Begegnung: Benedikt Köppel hatte sich die Kugel erobert und von der Strafraumgrenze aus das Spielgerät mit der Pike in die rechte untere Ecke befördert, 1:0. Acht Minuten später tankte sich Liridon Haljimi durch und scheiterte mit seinem Flachschuss aus 15 Metern am linken Pfosten. Die Schützlinge von Christoph Bächer hatten in der 87. Minute durch noch eine Ausgleichsmöglichgkeit, doch dessen Geschoss vefehlte das Ziel.