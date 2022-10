Langquaid belohnt sich nicht für den Aufwand

1:1 im Derby in Ergoldsbach --- Hochverdient und glücklich zugleich fiel am 17. Spieltag der Bezirksliga West der Punktgewinn des TSV Langquaid beim Nachbarn TSV Ergoldsbach aus. Die Feldüberlegenheit samt Chancenplus, vor allem im ersten Durchgang, hätte den Laabertalern einerseits einen Dreier bescheren müssen, andererseits war "Fortuna" ihnen vom Zeitpunkt des Ausgleichs her sicherlich hold.

Beide Trainer konnten in diesem Derby nicht aus dem vollen Kader schöpfen, doch Langquaid-Coach Andreas Müller konnte diesmal von der ersten Minute an auf Leon Schlegel und Hannes Wagner bauen. Vor 200 Zuschauern war beiden Teams der Ernst der Lage bewusst, wobei die Gäste dank ihrer Lauffreude und Zweikampfstärke vom Anpfiff des souveränen Schiedsrichter-Gespanns um Willi Hagenburger (TSV Eichendorf) die Akzente setzten. Doch ein Tor gelang den Langquaidern lange Zeit keines, obwohl sich durchaus einige Möglichkeiten für Daniel Beerschneider und Hannes Wagner auftaten. Nahezu beschäftigungslos blieb ihr Torhüter Niklas Krinninger, auch dank der guten Abwehrarbeit von Christoph Blabl, Thomas Rappl & Co., die auch Martin Stoller, Top-Torjäger der Goldbachtaler, nicht zur Entfaltung kommen ließen. Statt mit einer knappen Führung mussten sich sich die Langquaider zur Pause mit einem torlosen Remis zufrieden geben, womit die Hausherren sich glücklich schätzen konnten.

Ausgeglichener verliefen die zweiten 45 Minuten, in denen die Mannen um Florian Brunner sich leichte optische Vorteile sichern, aber das einheimische Gehäuse kaum mehr bedrohen konnten. Im Anschluss an ihre erste Chance, einem Pfostenschuss, lagen die Ergoldsbacher in der 85. Minute durch einen Treffer von Thomas Deifel plötzlich sogar in Führung und schienen einem wertvollen Dreier entgegenzusteuern. Die Langquaider freilich stemmten sich in den Schlussminuten mit Leidenschaft und Vehemenz gegen die drohende Pleite: Nach einem weiten Ball fiel Kapitän Patrick Slodarz die Kugel im Torraum vor die Füße, und er schob sie in der 90. Minute zum 1:1-Ausgleich über die Linie. Damit stoppten die TSVler aus Langquaid ihre Niederlagen-Serie und ließen - bei einem Spiel in Rückstand - den Abstand zum Tabellen-Mittelfeld nicht weiter anwachsen. Der stellvertretende sportliche Leiter, Dietmar Listl, zog folgendes Fazit: "Die Langquaider Elf hat sich für Leistung und Aufwand nicht ausreichend belohnt und hätte mehr als einen Punkt verdient gehabt."