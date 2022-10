Am 03.11.2012 stand diese Langquaider Mannschaft auf dem Simbacher Rasen und kassierte eine 5:0-Niederlage, Welche zwei Spieler gehören heute noch zum Langquaider Team? – Foto: Martin Zeilhofer

Langquaid als Außenseiter nach Simbach a. Inn

Ohne Bezirksligaspiel blieben die Langquaider am vergangenen Wochenende, da am "Tag der Dt. Einheit" das dann erfolgreich gemeisterte Totopokal-Viertelfinale beim TV Schierling anstand. Auch der Punktspielalltag hat eine schwere Aufgabe für die Müller-Schützlinge zu bieten, denn der Gastgeber ASCK Simbach hat die zweitbeste Heimbilanz - vier Siege, zwei Remis - in der Bezirksliga West und zudem einen Erfolgslauf mit 13 Punkten aus den letzten fünf Meisterschaftspartien zu verzeichnen. Auch er war - als Titelverteidiger - im Pokaleinsatz und wurde vom FC Dingolfing aus dem Rennen geworfen. Die Schwarz-Mannen werden sich davon aber wohl nicht stark beeindrucken lassen und mit einem Dreier in der Tabelle - derzeit Fünfter - weiter nach vorne rücken wollen. Das Team an der österreichischen Grenze konnte mittlerweile die sieben Sommer-Abgänge durch fünf Neuzugänge gut kompensieren. Zu den bisherigen Torjägern Haris und Adis Sistek (5 bzw. 4 Tore) stießen mit Ashour und Ankido Abraham (7 bzw. 3 Tore) noch zwei weitere treffsichere Schützen, so dass die ASCK-Offensive sehr gut bestückt und kaum auszurechnen ist. Eine reizvolle Aufgabe also für die Defensive der Laabertaler, die durch das Fehlen von Christoph Aiwanger und Thomas Steffel zu Umstellungen gezwungen sind. Niklas Krinninger oder Christoph Schmaus sind die Alternativen für die Torwart-Position, während in der Abwehrkette Thomas Rappl und vielleicht auch schon der Langzeitverletzte Leon Schlegel wieder zur Verfügung stehen. Umgebaut werden muss sicherlich auch im Mittelfeld und Angriff, da in diesen Mannschaftsteilen zusätzlich Florian Brunner und Xhavit Limani nicht auflaufen können. Lukas Meinzer, Patrick Slodarz und Hannes Wagner dürften das TSV-Team jedoch wieder bereichern genauso wie Mergim Seferi, der zuletzt mit zwei sehenswerten Toren in Schierling seinen Torinstinkt wiederentdeckte und seinen Wert für die Mannschaft unterstrich. Die Weiß-Blauen gingen im vergangenen Jahrzehnt in der Innstadt kein einziges Mal als Sieger vom Platz und mussten sich mit zwei Remis in diesem Zeitraum begnügen. Anreiz genug - auch als Außenseiter - sich nicht unterbuttern zu lassen, diese Serie zu beenden und die bisherige unbefriedigende Auswärtsbilanz zu verbessern! Schiedsrichter der Partie des 14. Spieltags ist Christoph Kirchberger (TSV Nottau). Das Spiel beginnt am Samstag, 8. Oktober, um 14.00 Uhr, auf der Sportanlage in Simbach a. Inn, Gollinger Str. 4,