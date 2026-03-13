Langjähriger Verler wechselt im Sommer zum SC Peckeloh

– Foto: SC Peckeloh

Der ambitionierte Westfalenligist SC Peckeloh hat den ersten Sommertransfer unter Dach und Fach gebracht. Vom Oberligisten SC Verl II kommt der 24-jährige Tristan Schubert. Der Mittelfeldspieler spielt seit der U10 für den SC Verl und bekleidet an der Poststraße seit Saisonbeginn das Amt des spielenden Co-Trainers der U21-Mannschaft. Aufgrund eines Knorpelschadens hat er sein letztes Pflichtspiel im Dezember 2024 absolviert.

„Mit Tristan gewinnen wir einen sehr starken Spieler fürs Zentrum. Er ist in Verl hervorragend ausgebildet worden und dort zum absoluten Führungsspieler herangereift. Für uns ein Toptransfer“, freut sich Peckelohs 1. Vorsitzender Jan Fahrenwald über die Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers.

Schubert sagt: „Ich habe mich für den SC Peckeloh entschieden, weil ich viele der Jungs bereits kenne – sowohl als Mitspieler als auch als Gegner – und weiß, wie viel Qualität in der Mannschaft steckt. In den Gesprächen wurde außerdem schnell deutlich, dass hier klare sportliche Ambitionen vorhanden sind. Das gesamte Umfeld wirkt sehr vielversprechend und spannend, sodass ich nach meiner etwas längeren Pause richtig Lust auf die kommende Saison habe." Kaderplanung weit voran geschritten