Langjähriger Verler Drittliga-Stammspieler wechselt ins Siegerland

– Foto: Marco Bader

Seine Qualitäten hat Stöcker beim SC Verl seit 2022 in weit über 100 Partien in Deutschlands dritthöchster Spielklasse nachhaltig unter Beweis gestellt - und auch die Sportfreunde wissen genau um seine Fähigkeiten: In der Jugend hat Stöcker bereits mit SFS-Coach Boris Schommers beim 1. FC Köln zusammengearbeitet, nach dem Übergang in den Seniorenbereich wurde der 1,87m große Verteidiger unter dem heutigen Siegener Sportdirektor Nico Michaty in der U23 von Fortuna Düsseldorf weiter geformt.

Stöcker hat mit Beginn der Gespräche „ein sehr gutes Gefühl und einen klaren Plan aufgezeichnet“ bekommen, was letztlich den Wechsel ins Siegerland - und damit einhergehend auch ein Stück weiter in Richtung Heimat - begründete. „Ausschlaggebend war vor allem das mir entgegen gebrachte Vertrauen“, sagt der temporeiche Defensivspezialist, der in der abgelaufenen Spielzeit 25 Spiele in der 3. Liga absolvierte. „Boris Schommers und Nico Michaty haben mich auf meinem Weg begleitet und einen wichtigen Anteil an meiner Entwicklung. Sie haben mir Vertrauen geschenkt, mich gefordert und gefördert. Ich freue mich jetzt sehr, wieder mit ihnen zusammenarbeiten zu können.“