Langjähriger Verler Drittliga-Stammspieler wechselt ins Siegerland

124 Einsätze in der 3. Liga: Mit Michel Stöcker gewinnen die Sportfreunde Siegen einen erfahrenen Routinier für ihre Defensive. Der 27-jährige Rheinländer wechselt vom Drittligisten SC Verl zu den Sportfreunden und trifft auf ehemalige Weggefährten.
Seine Qualitäten hat Stöcker beim SC Verl seit 2022 in weit über 100 Partien in Deutschlands dritthöchster Spielklasse nachhaltig unter Beweis gestellt - und auch die Sportfreunde wissen genau um seine Fähigkeiten: In der Jugend hat Stöcker bereits mit SFS-Coach Boris Schommers beim 1. FC Köln zusammengearbeitet, nach dem Übergang in den Seniorenbereich wurde der 1,87m große Verteidiger unter dem heutigen Siegener Sportdirektor Nico Michaty in der U23 von Fortuna Düsseldorf weiter geformt.
Stöcker hat mit Beginn der Gespräche „ein sehr gutes Gefühl und einen klaren Plan aufgezeichnet“ bekommen, was letztlich den Wechsel ins Siegerland - und damit einhergehend auch ein Stück weiter in Richtung Heimat - begründete. „Ausschlaggebend war vor allem das mir entgegen gebrachte Vertrauen“, sagt der temporeiche Defensivspezialist, der in der abgelaufenen Spielzeit 25 Spiele in der 3. Liga absolvierte. „Boris Schommers und Nico Michaty haben mich auf meinem Weg begleitet und einen wichtigen Anteil an meiner Entwicklung. Sie haben mir Vertrauen geschenkt, mich gefordert und gefördert. Ich freue mich jetzt sehr, wieder mit ihnen zusammenarbeiten zu können.“
Mit dem Team möchte der aktuelle Westfalenpokal-Sieger eine erfolgreiche Saison spielen, die Weiterentwicklung vorantreiben „und in jedem Spiel zeigen, was in uns steckt.“ Auf persönlicher Ebene möchte Michel seinen Teil auf dem Platz beitragen und mit konstanten Leistungen vorangehen, der Mannschaft „aber auch neben dem Feld helfen, wo ich kann.“
Michaty freut sich ebenso über das zweite Kapitel mit einem ehemaligen Schützling: „Mit Michel konnten wir einen Spieler für uns gewinnen, der sehr gut zu unserem Anforderungsprofil passt. Ich kenne ihn schon länger, da wir bereits in Düsseldorf zusammengearbeitet haben. Er ist der verlässliche und kommunikative Linksfuß für unser Abwehrzentrum. Mit seinem starken linken Fuß bringt er zusätzliche Qualität in unseren Spielaufbau. Darüber hinaus überzeugt er durch sein gutes Spielverständnis und sein Tempo. Mit seiner Erfahrung und seiner positiven Art wird er eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft spielen."