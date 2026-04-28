Langjähriger Trainer verabschiedet sich im Sommer 2026

– Foto: TuS Grün-Weiß Himme

Beim TuS Grün-Weiß Himmelsthür steht im Sommer 2026 ein personeller Einschnitt an: Cheftrainer Schuppe wird sein Amt nach zehn Jahren niederlegen. Der langjährige Übungsleiter, dessen Alias „Markus Symassek“ lautet, prägte die 3. Herren über ein Jahrzehnt hinweg und war in dieser Zeit eine konstante Größe an der Seitenlinie.

Neben dem Cheftrainer verabschiedet sich auch Co-Trainer Jerome Floreth, der den Verein aus persönlichen Gründen verlässt. Beide Verantwortlichen waren über Jahre hinweg eng in die Arbeit mit der Mannschaft eingebunden und begleiteten zahlreiche sportliche Stationen des Teams.

Der Verein würdigt den Einsatz des Trainerduos ausdrücklich und hebt insbesondere deren Engagement sowie ihren Einfluss auf das Mannschaftsgefüge hervor. Mit dem Doppelabgang endet beim TuS Grün-Weiß Himmelsthür eine langjährige Zusammenarbeit, die sowohl sportlich als auch innerhalb der Mannschaft Spuren hinterlässt.