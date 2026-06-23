Langjähriger Rautheimer hört auf

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Der FC SF Rautheim muss einen weiteren langjährigen Spieler verabschieden. Niko Gülle beendet nach vielen Jahren im Verein seine aktive Fußballkarriere und hinterlässt eine große Lücke – nicht nur sportlich, sondern auch menschlich.
Mit Niko Gülle verliert der FC SF Rautheim einen Spieler, der den Verein über viele Jahre hinweg begleitet hat. Nach einer langen gemeinsamen Zeit hat sich Gülle dazu entschieden, seine Fußballschuhe vorerst an den Nagel zu hängen und seine aktive Laufbahn zu beenden.
Während seiner Zeit beim Bezirksligisten erlebte der Routinier zahlreiche Veränderungen. Spieler und Trainer kamen und gingen, Gülle blieb dem Verein jedoch stets treu und gehörte über Jahre zu den prägenden Gesichtern der Mannschaft. Der FC SF Rautheim würdigte insbesondere seine Verbundenheit zum Verein und seinen kontinuierlichen Einsatz.
In einer Mitteilung bedankte sich der Verein für Gülles langjährige Treue sowie die gemeinsamen Erlebnisse auf und neben dem Platz. Zugleich machte der FC SF Rautheim deutlich, dass die Tür für eine Rückkehr jederzeit offenstehe, sollte den ehemaligen Spieler die Lust auf den Fußball wieder packen.
Mit dem Karriereende endet für Gülle ein bedeutender Abschnitt seiner sportlichen Laufbahn. Der Verein wünscht ihm für die Zukunft alles Gute und betont, dass er sowohl der Mannschaft als auch dem Umfeld des FC SF Rautheim fehlen werde.