Langjähriger Rautheimer hört auf

Mit Niko Gülle verliert der FC SF Rautheim einen Spieler, der den Verein über viele Jahre hinweg begleitet hat. Nach einer langen gemeinsamen Zeit hat sich Gülle dazu entschieden, seine Fußballschuhe vorerst an den Nagel zu hängen und seine aktive Laufbahn zu beenden.

Während seiner Zeit beim Bezirksligisten erlebte der Routinier zahlreiche Veränderungen. Spieler und Trainer kamen und gingen, Gülle blieb dem Verein jedoch stets treu und gehörte über Jahre zu den prägenden Gesichtern der Mannschaft. Der FC SF Rautheim würdigte insbesondere seine Verbundenheit zum Verein und seinen kontinuierlichen Einsatz.