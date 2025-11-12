Langjähriger Peckeloh-Coach findet neuen Job in der Landesliga

– Foto: Mario Sachsenweger

Trainer Markus Kleine-Tebbe war seit der Bekanntgabe seines Rücktritts im Dezember 2024 beim Westfalenligisten SC Peckeloh auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Im Mai 2025 machte er im Gespräch mit FuPa Westfalen deutlich, dass noch nicht das Richtige dabei war. Was ihm bei seiner neuen Aufgabe wichtig ist, sagte er: "Die Menschen. Die Idee hinter dem Projekt. Eine klare Philosophie. Ich muss Vertrauen spüren und wissen, wohin die Reise gehen soll. Wenn das passt, bin ich offen für alles." Dies hat der 50-Jährige offensichtlich beim BV Bad Lippspringe gefunden. Der ambitionierte Aufsteiger steht entgegen der eigenen Ansprüche auf einem Abstiegsplatz in der Landesliga Staffel 1, was nun zum Trainerwechsel geführt hat. Chefcoach Mark Leinung (41), der in seinem ersten BVL-Jahr die Bezirksliga-Meisterschaft ohne Niederlage eingefahren hatte, muss für Kleine-Tebbe weichen. Dies gab der Verein am Dienstagabend auf Social Media bekannt.

In der Meldung des Vereins heißt es: "Der BV Bad Lippspringe hat mit Markus Kleine-Tebbe einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Der A-Lizenz-Inhaber übernimmt mit sofortiger Wirkung die Verantwortung an der Seitenlinie. Markus Kleine-Tebbe hatte nach seiner langen und sehr erfolgreichen Zeit beim SC Peckeloh seit dem Sommer eine Auszeit genommen. In seinen elf Jahren in Peckeloh führte er die Mannschaft aus dem Mittelfeld der Landesliga in die Spitzengruppe der Westfalenliga, der Aufstieg in die Oberliga wurde dabei nur knapp verpasst." Zu seinem neuen Engagement beim BVL sagt Kleine-Tebbe: „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe in Bad Lippspringe. Die Mannschaft hat Substanz und Potenzial. Ich möchte schnell Stabilität hineinbringen, klare Prinzipien vermitteln und gemeinsam mit dem Team Schritt für Schritt Ergebnisse liefern. Unser voller Fokus liegt jetzt auf den nächsten beiden Spielen vor der Winterpause. Danach werden wir die weitere Ausrichtung für die Rückrunde gemeinsam festlegen.“