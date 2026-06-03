Langjähriger BVB II-Spieler wechselt von Rödinghausen nach Peckeloh Gleich zwei Hochkaräter an einem Tag. von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Marco Hober (l.) wird von Peckelohs 1. Vorsitzendem Jan Fahrenwald empfangen. – Foto: SC Peckeloh

Westfalenligist SC Peckeloh hat nach der Verpflichtung von Johannes Sabah (BW Lohne) noch am selben Tag nachgelegt und den nächsten Top-Transfer verkündet: Marco Hober (30) wechselt nach seinem Vertragsende bei Regionalligist SV Rödinghausen nach Versmold und bringt eine bewegte Vita mit.

Der gebürtige Bielefelder, der beim SV Gadderbaum und VfR Wellensiek das Fußballspielen lernte, durchlief sämtliche Juniorenteams des DSC Arminia, wo er in der Oberliga-Reserve 34-mal zum Einsatz kam und 2015 erstmals für das Drittliga-Team auflief. Im Winter 2016 wurde Hober für 18 Monate in die Regionalliga zu Borussia Dortmund II (49 Spiele) ausgeliehen. Nach Leihende spielte der zentrale Mittelfeldspieler ein Jahr für die Sportfreunde Lotte in der 3. Liga (17 Spiele), ehe er dann fest zum BVB zurückkehrte und dort weitere viereinhalb Jahre blieb. Im Stadion Rote Erde absolvierte Hober 59 Regionalliga- sowie 19 weitere Drittliga-Spiele und feierte 2021 die Regionalliga-Meisterschaft. Beim BVB schnupperte Marco Hober auch ins Bundesliga-Geschäft hinein. Im Sommer 2016 reiste Hober mit den Profis im Rahmen der Asien-Tour nach China und spielte an der Seite von Ousmane Dembele, Marco Reus und Co. gegen Gegner wie Manchester City oder Manchester United vor über 60.000 Zuschauern.

Im Winter 2023 wechselte Hober schließlich zum SV Rödinghausen, für den er in den vergangenen dreieinhalb Jahren 79 Regionalliga-Spiele bestritt. In der abgelaufenen Spielzeit fiel er allerdings lange wegen einer hartnäckigen Knöchelverletzung aus, weshalb er es nur auf acht Saisonspiele brachte. Peckelohs 1. Vorsitzender Jan Fahrenwald sagt: „Mit Marco bekommen wir einen sehr starken Mittelfeldspieler mit viel Erfahrung dazu. Er soll sofort eine Führungsrolle in unserer Mannschaft übernehmen und unsere jungen Spieler unterstützen. Marco hatte anderweitige höherklassige Angebote, letztendlich konnten wir ihn aber für unser ambitioniertes Projekt in Peckeloh überzeugen. Ich glaube, mittlerweile ist der SC Peckeloh zu einer guten Adresse im ostwestfälischen Fußball geworden."