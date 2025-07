Langjähriger Bezirksligist Grafenwöhr vor Neuanfang

Die Verantwortlichen waren gefordert und reagierten schnell: Mit Turan Bafra (48), der bereits seit 2010 als Trainer bei verschiedenen Vereinen von der Bezirksoberliga bis hinab zur A-Klasse das Zepter in der Hand hielt, konnte ein mit mächtig Erfahrung ausgestatteter Übungsleiter präsentiert werden, der diesen Neuanfang mitragen und dabei neue Impulse setzen will.



Es herrscht eine Art Aufbruchstimmung beim Traditionsverein, wo man mit neuem Trainer, frischen Gesichtern im Kader und einer gesunden Portion Zuversicht in der Kreisliga schnell Fuß fassen und wenn möglich, eine gute Rolle spielen möchte. Vier externe Neuzugänge konnten verpflichtet werden, gleichzeitig sind einige hoffnungsvolle Talente aus dem eigenen "Stall" in den Herrenbereich aufgerückt. Mit David Dobmann (33, FC Vorbach, Mittelfeld), Shelby Mentor (31, Concordia Hütten, Torwart), Romario Markovic (21, SC Schwarzenbach, Mittelfeld) und Jenan Kesetovic (21, SVSW Kemnath, Angriff) hat man auf dem Transfermarkt gezielt Verstärkungen geholt. Dennis Kabaklar, Andreas Kasper, Ben Beer und Joel Albers heißen die Jungs aus den eigenen Reihen. Damit startet die Sportvereinigung TuS/DJK mit einer nahezu runderneuerten Truppe in die unmittelbar bevorstehende Saison.



Der Verlauf der seit ein paar Wochen laufenden und nun in dieser Woche endenden Vorbereitung erfreut den neuen Trainer: „Ich bin mit der Trainingsbeteiligung und dem Einsatz der Jungs sehr zufrieden“, sagt Turan Bafra. „Die Spieler nehmen die Herausforderung Kreisliga an, es macht wirklich Spaß.“ Besonders wichtig war ihm, aus der Mischung aus erfahrenen Kräften – wie dem neuen Kapitän Marcel Pfab (31) – und den jungen Spielern ein funktionierendes Kollektiv zu formen. Insgesamt sieht Bafra die Seinen auf einem guten Weg, auch wenn sie nicht in allen Testspielen überzeugen konnten. Wie etwa beim Pokal-Aus gegen Weiden Ost, welches am Ende mit 5:6 nach Elfmeterschießen verloren wurde. „Gerade in der ersten Halbzeit waren wir da nicht präsent genug, aber daraus haben wir gelernt“, so der Trainer. Verletzungen ließ er nicht als Ausrede gelten. Stattdessen habe er bewusst Umstellungen vorgenommen und viel Feedback eingeholt. „Wir werden in der Kreisliga viel Ballbesitz haben – das müssen wir ausnutzen. Auch das Pressingverhalten muss sich weiter verbessern“, nennt Bafra eine der Stellschrauben, an denen es noch zu drehen gilt.



Ein von vielen vielleicht erwarteten direkten Wiederaufstieg peilen die Garnisonsstädter zunächst – zumindest offiziell – nicht an. „Meister wollen andere werden. Wir wollen eine stabile Saison spielen und uns in der Liga etablieren“, nennt der Coach die ersten Ziele. Doch traut er seiner Elf zu, an einem guten Tag jede Mannschaft schlagen zu können. Zu seinem Favoritenkreis zählt er Erbendorf, Rothenstadt und Tremmersdorf, den hochgehandelten Aufsteiger Trabitz hingegen schätzt er nicht ganz so stark ein. „Und eine Überraschungsmannschaft gibt’s sowieso jedes Jahr“, so Bafra. Seinem früheren Verein SC Kirchenthumbach wünscht er, dass dieser die Liga halten kann.



Der Startschuss für die Sportvereinigung in die neue Saison fällt nun am kommenden Freitag, wenn sie um 18.30 beim SV Kulmain ihre Visitenkarte abgibt. Danach kommt es zum ersten von mehreren Derbys gegen Teams aus dem Westen des Spielkreises, wenn mit dem FC Tremmersdorf eine Spitzenmannschaft im Sportpark aufkreuzt. Es folgt die Partie in Kohlberg, ehe Nachbarduell Nummer 2 gegen den FC Vorbach auf dem Programm steht. Für die SV TuS/DJK Grafenwöhr zählt es, eine Etage tiefer schnell anzukommen, sich weiterzuentwickeln und wenn möglich anzugreifen. Alles mit dem klaren Ziel, den Neuaufbau sportlich erfolgreich zu gestalten.