Langjährige und verdienstvolle Akteure sagen Goodbye

Saisonabschlüsse sind oft auch der Anlass, sich von Spielern, Trainern oder sonstigen Funktionären eines Teams gebührend zu verabschieden. So auch bei der 1. Herren Fußball des TV 01 Bohmte. Das letzte Saisonspiel 24/25 in der Kreisliga Osnabrück Staffel A gegen BW Hollage II (5:3) am 01. Juni 2025 bot der Mannschaft und dem Trainer- und Funktionsteam der Kreisliga-Elf des TV 01 den perfekten Rahmen, sich von teils langjährigen und auch verdienstvollen Spielern, sowie einem Mitglied des Trainer-Teams, gebührend zu verabschieden. Nach Abpfiff stellten sich dann Mannschaft und die Verabschiedeten zu einem gemeinsamen Erinnerungsfoto.