Langjährige Schiedsrichter geehrt
Beim Jahresabschluss-Lehrabend der emsländischen Schiedsrichter wurden zwei Beestener Schiris für ihre langjährige Arbeit geehrt:
Friedhelm "Fritze" Stegedirk wurde für 15 Jahre und Frank "Burri" Burrichter sogar für 35 Jahre Schiedsrichterarbeit für unsere Fortuna geehrt!
Beide wurden mit einem Präsentkorb beschenkt.
Ein starkes Zeichen ans Ehrenamt in der Region!
(Pressemitteilung SV Fortuna Beesten)
Klaus Nieters für 30-jährige Schiedsrichtertätigkeit geehrt
Im Rahmen des Schiedsrichterlehrabends wurde Klaus Nieters für seine 30-jährige Tätigkeit als Schiedsrichter geehrt.
Seit 1995 pfeift Klaus mit großem Engagement und hoher Verlässlichkeit für Grün-Weiß Lehrte und ist seitdem eine feste Größe in unserem Verein sowie im gesamten Kreis.
An der Ehrung wirkten der Jugendausschuss, der Spielausschuss sowie der Schiedsrichterausschuss mit KSO Tobias Dankert, Sebastian Bippen, Stefan Jürgens und Arnold Schulte mit.
Ihnen gilt ebenfalls ein herzlicher Dank für ihre Unterstützung und Wertschätzung dieses besonderen Jubiläums.
Herzlichen Glückwunsch, Klaus!
Wir freuen uns auf viele weitere Jahre mit dir an unserer Seite.
Sein langjähriges Engagement zeigt eindrucksvoll, wie bedeutend und unverzichtbar das Ehrenamt für unseren Sport und unsere Gemeinschaft ist. Vielen Dank für alles, was du in den letzten drei Jahrzehnten geleistet hast!
(Pressemitteilung SV GW Lehrte)