Langjährige Schiedsrichter geehrt

Beim Jahresabschluss-Lehrabend der emsländischen Schiedsrichter wurden zwei Beestener Schiris für ihre langjährige Arbeit geehrt: Friedhelm "Fritze" Stegedirk wurde für 15 Jahre und Frank "Burri" Burrichter sogar für 35 Jahre Schiedsrichterarbeit für unsere Fortuna geehrt!

Beide wurden mit einem Präsentkorb beschenkt. Ein starkes Zeichen ans Ehrenamt in der Region! (Pressemitteilung SV Fortuna Beesten)

– Foto: SV Grün-Weiß Lehrte