Langjährige Schiedsrichter für ihre Verdienste geehrt Bei Grünkohlessen der Schiedsrichter: 500 Euro für den guten Zweck gesammelt

„Wir verkauften heute insgesamt 400 Lose. Zudem steuerten noch einige etwas über unsere Spendendose hinzu, sodass wir 500 Euro für den guten Zweck einsammeln konnten“, berichtet Kim-Jana Trenkner, Kreisschiedsrichterobfrau im NFV Kreis Harburg, stolz. Auch das Spendenziel gab sie am Abend bereits bekannt: „Wir wollen damit die Round Table-Bananenflankenliga unterstützen. Dort wird geistig beeinträchtigen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gegeben gemeinsam Fußball zu spielen“, erklärt Trenkner. Die Round Table Bananenflankenliga ist ein bundesweit einzigartiges Projekt, um mit Hilfe des Fußballs das Selbstwertgefühl der Kinder mit geistiger Beeinträchtigung zu stärken. Auch im Landkreis Harburg gibt es ein Team der Bananenflankenliga. In Winsen (Luhe) trifft sich eine Gruppe im 14-tägigen Rhythmus und nimmt zudem an Spieltagen der Bananenflankenliga Nord teil. „Der Round Table-Bananenflankenliga in Winsen so eine Summe spenden zu können, haben auch die Stifter der Tombola-Preise ermöglicht. Dafür ganz herzlichen Dank!“, richtet die Kreisschiedsrichterobfrau an die großzügigen Preisspender.

Ebenfalls einen Dank konnte der Vorsitzende des NFV Kreis Harburg, Frank Dohnke, an die Schiedsrichter richten: „Wir schätzen euren Einsatz sehr und wissen, dass es auf den Fußballplätzen nicht leichter geworden ist. Daher vielen Dank für euer Engagement!“, so Dohnke.

