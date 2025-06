„Langholz“ sendet nicht mehr

Diesem Anspruch kam „Langholz“ auch bis zur Einstellung des Kanals nach. Da mit keinen weiteren Einnahmen mehr zu rechnen ist, muss Biermanns auch die Förderung von Projekten beenden. Ohne Schmitz weiterzumachen käme für ihn so oder so nicht infrage: „Kurz vor seinem Tod haben wir noch gesprochen und uns gesagt: ‚Wir beide sind Langholz und das soll auch so bleiben‘“, sagt Biermanns.

"Legenden-Cup" mit neuer Widmung

Immerhin stellte Biermanns bei „Langholz“ seither noch drei weitere Folgen online, die bereits vorproduziert waren. Weitere wird es aber nicht mehr geben. Ein Abschied soll es für Biermanns aber nicht sein: „Den Kanal wird es weiter geben und die Videos kann man sich noch anschauen“, erklärt er. Auch um die Erinnerung an Schmitz’ und seine Videos aufrechtzuerhalten.

Pläne für ein neues Projekt hat Biermanns derzeit keine. Auch wenn noch geplante Talks unter anderem mit den Ex-Profis Martin Stranzl und Stefan Kießling aus gegebenen Gründen nicht mehr stattfinden konnten. Biermanns, der IT-Administrator ist und auch privat Videoprojekte verfolgt, wird sich aber um mangelnde Beschäftigung nicht beklagen müssen.

Nach dem Tod seines Kollegen besuchte er noch den „Tag der Legenden“, ein Benefizturnier in Wiesbaden, bei dem Ex-Profis gegen Kreisliga-Kicker antraten. Auf dieses Event hatte Schmitz in einem Video zuvor ausführlich hingewiesen, eine Reportage vor Ort war geplant gewesen. „Es sind 50.000 Euro gesammelt worden bei dem Turnier, die an die Krebshilfe für Kinder übergeben wurden“, so Biermanns. Und: Der Legenden-Cup wurde zu Ehren von Philipp Schmitz in „Langholz-Cup“ umbenannt, berichtet er.