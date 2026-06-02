Langholz Cup: Starparade der Legenden für krebskranke Kinder

Zwischen den Spielen nahmen sich die prominenten Gäste Zeit für Fotos, Gespräche und Autogramme. Besonders groß war der Andrang bei GZUZ und Maxwell von der „187 Strassenbande“. Aber auch Christian Eckerlin, Kontra K, Mo Douzi, Timothy Chandler und Comedian Faissal Kawusi gehörten zu den Publikumslieblingen. Kawusi, der für das Team „Prime Time United“ das Tor hütete, sei durch Marco Russ auf den Langholz-Cup aufmerksam geworden. „Jeder, der nur einen Funken Menschlichkeit in sich besitzt, liegen auch Kinder am Herzen. Deswegen bin ich heute hier“, sagt Kawusi und scherzte: „Als gut vorbereiteter Comedian habe ich Boxhandschuhe mitgenommen. Wir haben so viele Kampfsportler hier, also mal gucken, was passiert, wenn einer in den Fünfmeterraum kommt.“

Im Tor wechselte sich Kawusi mit Patrick Fritzsche ab, der den „Tag der Legenden“ 2025 für diese Zeitung kommentierte. Nun sei der Fußballkommentator, dem auf Instagram mehr als 80000 Menschen folgen, gefragt worden, ob er denn selbst mitspielen wolle. „Als ich in der Kabine saß, habe ich mich wie ein kleines Kind gefühlt. Wenn du mit Leuten in einem Raum sitzt, die du vor zehn, zwölf Jahren angebrüllt hast, dann ist das völlig irre“, strahlt Fritzsche.

Auch Influencer Daniel Schmidt, im Netz bekannt unter dem Namen „Toxy. Die Pöhlerz“, kam nach Wiesbaden. „Wenn es um die gute Sache geht, dann musst du hier dabei sein. Egal aus welcher Branche du kommst“, sagt der eingefleischte Dortmund-Fan, der Kevin Großkreutz, Erik Durm, Sebastian Rode und Lukas Podolski bewunderte. Apropos Rode: Der freute sich über den Austausch mit alten Weggefährten. „Mit Richard Sukuta Paso habe ich zuletzt in der deutschen U-Nationalmannschaft zusammengespielt, dann macht es schon Spaß sich über den Werdegang auszutauschen“, erzählt der ehemalige Eintracht-, Bayern- und Dortmund-Profi. "Poldi" checkt Oliver Pocher weg

Sportlich ging es nach der Gruppenphase in die heiße Phase. Die „Equipe Special“ des SVWW schied aus, während sich die „Kreisliga Allstars“ im Halbfinale mit 4:2 gegen „Prime Time United“ durchsetzten. „Eckerlin & Friends“ zog durch ein 2:0 gegen die „DFL Legenden“ ins Endspiel ein. Gegen die „DFL Legenden“ sorgte allen voran Lukas Podolski als kompromissloser Libero immer wieder für Szenenapplaus. Später checkte „Poldi“ Oliver Pocher weg, der den folgenden Elfmeter über das Tor setzte. Zum Matchwinner wurde aber Rapper Maxwell, der selbst traf und einmal vorlegte. „Es sieht immer leichter aus als es ist vom Fernseher aus“, gab er zu. Für Kinder komme er immer gerne, für kranke Kinder umso mehr und für den Fußball sowieso. Eddersheims Nils Fischer sorgt vom Punkt für die Entscheidung