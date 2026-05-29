Langholz Cup: Fußballstars sammeln Spenden für kranke Kinder

Die Chance auf ein Selfie mit dem ehemaligen Lilien-Profi und heutigem MMA-Star Christian Eckerlin ließ sich dieser Fan beim letztjährigen Legendencup im Helmut-Schön-Sportpark nicht entgehen. (Archiv) – Foto: Johannes Lay

Wiesbaden. Am Samstagabend ermitteln der FC Arsenal und Titelverteidiger Paris St. Germain in der Puskás Aréna von Budapest den neuen Titelträger in der Fußball-Champions-League. Wenige Stunden davor kämpfen aktuelle und ehemalige Profis sowie zahlreiche Promis aus der Sport- und Unterhaltungsbranche beim „Langholz Cup 2026“ in der Wiesbadener Brita Arena zwar nicht um die Fußballkrone des Kontinents, dafür aber um möglichst viele Spenden-Euros für schwer kranke Kinder. Los geht’s um 11 Uhr mit dem ersten Spiel, das Programm beginnt bereits gegen 10 Uhr.

Das Feld ist bereits bestellt, wie Cheforganisator Daniel Ritzel von der Initiative „Legenden für Leben“ in einer Instagram-Story verlauten lässt. „Die Arena ist fertig, die Arena ist vorbereitet“, so Ritzel. Weiter verspricht er den Zuschauern „etwas Einmaliges, etwas wohl Unvergessliches“. Er selbst bekomme Gänsehaut, wenn er an die vielen prominenten Mitstreiter und das gemeinsame Ziel denke, so Ritzel. „Ich brenne so für diesen Samstag.“ Unterstützung gibt es auch aus dem Rathaus: „Für ein paar Euro gibt es ein tolles Fußballevent und man tut etwas Gutes. Karten gibt es online und an der Tageskasse. Also hingehen und etwas Gutes tun“, lautet der Appell von Wiesbadens Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende.

MMA-Kämpfer Christian Eckerlin übernimmt Schirmherrschaft Die Liste der Teilnehmer liest sich wie ein Who is Who des deutschen Fußballs der vergangenen 20 Jahre – und mehr als das. Um was es ihnen allen am 30. Mai geht, machte Schirmherr Christian Eckerlin schon Anfang März klar. „Es ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagte der MMA-Kämpfer aus dem Odenwald. Vor wenigen Tagen legte der „King of Germany“ noch einmal nach: „Wir müssen für die Kinder alle zusammenhalten.“ Bislang Unentschlossene forderte er im gleichen Atemzug auf: „Lasst uns für die Kinder das Stadion vollmachen.“

Das Line-up von „Eckerlin & Friends“ ginge zweifellos auch als All-Star-Team der Eintracht mit der einen oder anderen Verstärkung durch. Mit dabei sind neben Eckerlin insbesondere Alex Meier, Jermaine Jones, Sonny Kittel, Ioannis Amanatidis, Ervin Skela oder Marco Russ. Als weitere Verstärkungen wurden der langjährige Kapitän der Eishockey-Nationalmannschaft, Moritz Müller, die Rapper Maxwell, Gzuz und Kontra K sowie Sänger Pietro Lombardi vermeldet. Weltmeisterlichen Glanz erhält das Team durch Torhüter Roman Weidenfeller und Lukas Podolski, die 2014 den WM-Titel mit der deutschen Nationalmannschaft gefeiert hatten.

Trotz Karriereende: Lukas Podolski spielt beim Langholz Cup

Besonders stolz sind die Organisatoren auf Podolskis Mitwirken. Er habe sich extra noch einmal vergewissert, sagte Daniel Ritzel am Mittwoch. Doch es stehe fest: „Poldi ist fix. Zu 150 Prozent.“ Das Besondere daran: Nach 23 Profijahren hat Podolski erst vor wenigen Tagen seine Karriere bei Gornik Zabrze beendet. Sein Auftritt in Wiesbaden könnte demnach einer der letzten vor einer großen Kulisse sein.

Weltmeisterlich geprägt ist auch das Aufgebot von „Prime Time United“, was hauptsächlich an den früheren Dortmundern Kevin Großkreutz und Eric Durm liegt. Er freue sich auf den Samstag, kündigt Großkreutz an. „Letztes Jahr hat es schon viel Spaß gemacht.“ Auch der Ex-Profi betont zudem noch einmal den eigentlichen Sinn des Promi-Turniers: „Wir kommen alle aus dem selben Grund ins Stadion. Kinder sind unsere Zukunft!“ Diese Einstellung teilen unter anderem Marvin Knoll, Dennis Diekmeier, Florian Fromlowitz, Richard Sukuta Pasu, Moritz Leitner, Diego Contento, Marco Terrazzino, Eckerlins MMA-Kollege Max Coga oder Rapper Mo Douzi. Auf der Trainerbank sitzen die Ex-Profis Hans Sarpei und Tim Kister.

Europameister Thomas Helmer coacht die „DFL Legenden“

Im Kader der „DFL Legenden“, die von Christian Hock, Marvin Matip und Europameister Thomas Helmer gecoacht werden, stehen mit Michael Thurk und Christoph Babatz unter anderem zwei Ex-Mainzer, die früheren Lauterer Kevin Kraus und Mike Wunderlich sowie Nils Döring, Christian Beisel oder Michel Dinzey.

Abgerundet wird das Vierer-Feld durch die „Kreisliga Allstars“ um Uwe, den Kreisliga-Trainer, und seine Trainerkollegen Thorsten Schnabel, Yildirim Sari und Volkan Altun.