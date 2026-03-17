Langholz Cup: Christian Eckerlin hilft krebskranken Kindern

Christian Eckerlin war zuletzt siegreich bei Oktagon 85. Beim Langholz Cup von „Legenden für Leben“ tritt er mit einer eigenen Mannschaft auf dem Fußballplatz an. Foto: Oktagon

Wiesbaden/Erbach. Kaum hat er bei Oktagon 85 den Käfig siegreich verlassen, plant Christian Eckerlin sein Comeback auf dem Rasen. Und das für einen guten Zweck: Der harte MMA-Kämpfer zeigt seine „weiche Seite“ und wird Schirmherr beim diesjährigen Langholz Cup der „Legenden für Leben“ zugunsten krebskranker Kinder. In der Wiesbadener Brita Arena tritt der gebürtige Erbacher am 30. Mai mit einer eigenen Fußballmannschaft an.

„Es ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagt der zweifache Vater. „Jeder, der Kinder hat, kann verstehen, wie wichtig die Unterstützung in solchen Zeiten ist.“ Wenn es um Kinder und den guten Zweck gehe, könne jeder auf seine Unterstützung zählen.

Unter anderem kickten die Weltmeister Kevin Großkreutz und Erik Durm, Jermaine Jones und Mario Basler mit. Außerdem waren viele bekannte Gesichter aus dem Wiesbadener Amateurfußball und der Region dabei.

Eckerlin lief bereits 2025 als Spieler beim Benefizturnier am „Tag der Legenden“ im Wiesbadener Helmut-Schön-Sportpark vor über 5.000 Zuschauern auf. Damals schnürten neben dem Odenwälder, der in der A-Jugend-Bundesliga für Darmstadt 98 spielte, und in der Saison 2006/07 vier Einsätze in der Regionalliga Süd für die Lilien hatte, viele weitere Ex-Profis ihre Fußballschuhe.

Auch Kuranyi, Wiese und Ailton sind dabei

Laut den Veranstaltern Daniel Ritzel, Mike Jakobowsky sowie Micho und Marco Freibuchner gibt es auch für dieses Jahr bereits prominente Zusagen. Sowohl die Ex-Nationalspieler Kevin Kuranyi, Tim Wiese und erneut Kevin Großkreutz als auch die brasilianische Bundesliga-Ikone Ailton werden erwartet. Auch die Ex-Bundesligaspieler Timo Gebhart, Christian Clemens und Florian Fromlowitz laufen in Wiesbaden auf. Im Kader des Teams „Eckerlin and Friends“ stehen bisher die MMA-Kämpfer Niklas Stolze und Deniz Ilbay.

Rapper Gzuz und Kontra K kommen auch nach Wiesbaden

Wen der Odenwälder noch verpflichtet, ist noch nicht bekannt. Er verspricht aber: „Unser Ziel ist es, den Titel zu holen – ich werde die bestmögliche Aufstellung wählen.“ Der Kampfsportler musste den Fokus zunächst auf die Vorbereitung auf den Fight gegen Matouš Kohout am vergangenen Samstag in Hamburg richten. Zwei weitere Verpflichtungen waren Eckerlin schon zuvor gelungen – allerdings fürs Rahmenprogramm. Er bringt die Rapper Gzuz und Kontra K mit in die Brita Arena. Die Veranstalter sind zudem auf die Performance von Dennis Diekmeier gespannt, der einst sein erstes Profitor in der Brita Arena erzielte.

Seine Tochter Delani kämpft seit über einem Jahr gegen eine besonders aggressive Form von Nierenkrebs, die bislang kaum erforscht worden ist. Um dies zu ändern, hatten Lilien-Kapitän Marcel Schuhen und „Legenden für Leben“ in Absprache mit der Familie Diekmeier eine Trikotaktion organisiert. Dabei waren alle deutschen Proficlubs und andere Sportler dazu aufgerufen, signierte Trikots mit dem Namen „Delani“ und der Rückennummer 2 für eine Online-Verlosung zur Verfügung zu stellen. Dabei kamen 36.142 Euro zusammen.

Nach der „größten Trikotaktion“ wollen die „Legenden“ mit dem Langholz Cup nun erneut „Fußballgeschichte schreiben und Gutes für die kleinen Helden tun“. Die Wiesbadener Initiative setzt sich seit 2022 für krebskranke Kinder ein. „Es war immer ein Traum, ein Event in einem Stadion zu veranstalten“, sagt Organisator Ritzel. Dass es nun in Wiesbaden stattfindet, mache ihn stolz und sprachlos.





