Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
„Freue mich darauf, wieder als Feldspieler auflaufen zu können“: Tom Wihler hilft aktuell als SF-Torwart aus. | Foto: Gerd Gründl
„Langholz auf dem Acker“: FC Hauingen und SF Schliengen remis
Acht-Tore-Remis zwischen SG Stühlingen/Weizen und FC Schlüchttal
Der FC Hauingen und die SF Schliengen trennen sich 1:1 remis. Nach der Pause nimmt die Bezirksliga-Partie Fahrt auf. Beide Fußballteams müssen personelle Probleme managen. Zum Spielbericht: „Langholz auf dem Acker“: Kein Sieger zwischen FC Hauingen und SF Schliengen (BZ-Plus)
Tore: 0:1 T. Merstetter (47.), 1:1 Moritz Keller (75./FE).
Es gehört auch etwas Glück dazu. In der dritten Minute der Nachspielzeit feierten die Zeller durch den Treffer von Youssouf Toure, der einen Freistoß von Jonas Krumm über die Linie bugsierte, ihren fünften Sieg aus den letzten sechs Spielen. Praktisch im Gegenzug forderte die SG vehement einen Strafstoß, nachdem Osman Celikel – Torschütze der 1:0-Führung – von David Welte im Strafraum zu Fall gebracht worden war. Die Pfeife von Schiedsrichter Pascal Weyel blieb jedoch stumm, woraufhin Celikel wohl etwas zu lautstark protestierte und mit Rot vom Platz flog. Nach der Pausenführung des Aufsteigers hatten die Wiesentäler einen Gang hochgeschaltet und die Partie gedreht. „Wir haben es in der ersten Halbzeit versäumt, mit einem höheren Vorsprung in die Pause zu gehen“, haderte SG-Trainer Oliver Neff. Der Zeller Coach Michael Schwald konstatierte: „Meine Mannschaft konnte sich nach der Pause steigern. Vorher hatten wir zu wenig getan.“