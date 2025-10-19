„Langholz auf dem Acker“: FC Hauingen und SF Schliengen remis

Es gehört auch etwas Glück dazu. In der dritten Minute der Nachspielzeit feierten die Zeller durch den Treffer von Youssouf Toure, der einen Freistoß von Jonas Krumm über die Linie bugsierte, ihren fünften Sieg aus den letzten sechs Spielen. Praktisch im Gegenzug forderte die SG vehement einen Strafstoß, nachdem Osman Celikel – Torschütze der 1:0-Führung – von David Welte im Strafraum zu Fall gebracht worden war. Die Pfeife von Schiedsrichter Pascal Weyel blieb jedoch stumm, woraufhin Celikel wohl etwas zu lautstark protestierte und mit Rot vom Platz flog. Nach der Pausenführung des Aufsteigers hatten die Wiesentäler einen Gang hochgeschaltet und die Partie gedreht. „Wir haben es in der ersten Halbzeit versäumt, mit einem höheren Vorsprung in die Pause zu gehen“, haderte SG-Trainer Oliver Neff. Der Zeller Coach Michael Schwald konstatierte: „Meine Mannschaft konnte sich nach der Pause steigern. Vorher hatten wir zu wenig getan.“

Tore: 1:0 Celikel (22.), 1:1 Ruf (63.), 1:2 Toure (90.+3). Rot: Celikel (90.+4/Weilheim-Gurtweil/Unsportlichkeit).

