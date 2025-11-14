"Langfristige Zusammenarbeit": TSV Elstorf verlängert mit Michel Welke

Der Fußball-Bezirksligist TSV Elstorf hat sich mit Chefcoach Michel Welke und seinem Trainerteam frühzeitig auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt. Grundlage der Entscheidung war ein beidseitig vereinbartes Feedback-Gespräch nach den ersten vier Monaten der Tätigkeit an der Schützenstraße. Gemeinsam haben die Elstorfer eine klare Zielvorstellung vor Augen.

Immerhin ist es Welke gemeinsam mit seinem Co-Trainer Chris Bothe gelungen, schnell eine Einheit aus zwei Parteien zu formen. Sicherlich verfügt der Kader über eine hohe individuelle Qualität, trotzdem trafen zunächst zehn externe Neuzugänge auf ein bestehendes, internes Konstrukt. Im Ligabetrieb ist der TSV noch ungeschlagen, führt die Bezirksliga Lüneburg 2 an und musste sich im Bezirkspokal erst in einem endlosen Elfmeter-Krimi Landesligist TV Jahn Schneverdingen (14:15) geschlagen geben. Das Feedback-Gespräch, an dem neben Welke und Bothe Teammanager Nils Gosebeck, Vereinspräsident Ingo Rischer als auch der 2. Vorsitzende Jan Svensson teilnahmen, widmete sich nun neben der langfristigen Verlängerung auch den Themen der künftigen sportlichen Ausrichtung sowie der Fortführung des eingeschlagenen Weges. Die Elstorfer haben sich als klares sportliches Ziel, in die Landesliga aufzusteigen und sich dort zu etablieren. Deswegen laufen mit einer nachhaltigen Personalführung auf der Trainerbank nun schon die Planungen für die kommende Spielzeit auf Hochtouren.