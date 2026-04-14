Langförden empfängt Mühlen II – Duell auf Augenhöhe

– Foto: Gerry Grave

Das Nachholspiel zwischen SV Blau-Weiß Langförden und SV Grün-Weiß Mühlen II rückt am Mittwochabend in den Mittelpunkt. Beide Mannschaften bewegen sich im gesicherten Mittelfeld der Tabelle und wollen mit einem Sieg den Blick eher nach oben als nach unten richten.

Die Gastgeber gehen mit Selbstvertrauen in die Partie. Am vergangenen Spieltag setzte sich Langförden auswärts mit 2:1 beim SV Holdorf II durch und sammelte wichtige Punkte. Dabei zeigte die Mannschaft vor allem eine stabile Leistung und nutzte ihre Chancen effizient.

Die Ausgangslage verspricht ein enges Duell: Langförden steht aktuell bei 30 Punkten aus 19 Spielen, während Mühlen II mit 32 Punkten aus 21 Partien leicht davor liegt. Ein Heimsieg würde Langförden also an den Gästen vorbeiziehen lassen – die Motivation dürfte entsprechend hoch sein.

Mit einer ausgeglichenen Bilanz von 9 Siegen, 3 Unentschieden und 7 Niederlagen präsentiert sich Langförden insgesamt konstant. Besonders zuhause will das Team nun nachlegen, um sich weiter im oberen Mittelfeld festzusetzen.

Mühlen II mit Offensiv-Feuerwerk

Ganz andere Schlagzeilen lieferte zuletzt SV Grün-Weiß Mühlen II: Beim 9:1-Erfolg gegen SV Asyaspor Vechta zeigte die Mannschaft eindrucksvoll ihre Offensivqualitäten. Mit nun 54 erzielten Treffern gehört Mühlen zu den torgefährlicheren Teams der Liga.

Allerdings bleibt die Mannschaft schwer einzuschätzen. Neben starken Auftritten gab es in dieser Saison auch immer wieder Rückschläge, was sich in der Bilanz von 10 Siegen, 2 Unentschieden und 9 Niederlagen widerspiegelt.

Das Nachholspiel hat zwar keinen direkten Einfluss auf die Tabellenspitze oder den Abstiegskampf, bietet aber dennoch eine interessante Konstellation: Zwei formstarke Mannschaften treffen aufeinander, beide mit der Chance, sich weiter nach oben zu orientieren. Anstoß ist am Mittwochabend um 19.30 Uhr – die Voraussetzungen für ein spannendes Duell sind gegeben.