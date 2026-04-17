Langförden dreht Partie nach Rückstand

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Der SV Blau-Weiß Langförden hat im Heimspiel gegen den SV Grün-Weiß Mühlen II einen Rückstand aufgeholt und sich mit 2:1 durchgesetzt. In einer Partie zweier Tabellennachbarn zeigte die Mannschaft von Trainer Peter Siemer vor allem nach der Pause die reifere Spielanlage und belohnte sich mit drei wichtigen Punkten im gesicherten Mittelfeld.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erwischten zunächst die Gäste den besseren Start. Nico Bloemen traf in der 46. Minute zur Führung für das Team von Spielertrainer Hubertus Blömer, das sich damit für eine disziplinierte erste Hälfte belohnte. Doch Langförden reagierte prompt: Nur sechs Minuten später war Stanislav Velitchenko zur Stelle und stellte den Ausgleich her (52.).

In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem beide Teams um die Kontrolle rangen. Während Mühlen II auf Umschaltmomente setzte, erhöhte Langförden zunehmend den Druck und kam zu mehr Abschlüssen. Die Entscheidung fiel schließlich in der 78. Minute: Jannis Lührsen nutzte eine der Möglichkeiten konsequent und drehte die Partie zugunsten der Gastgeber.