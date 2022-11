Langförden begegnet formstarken Lastrupern

SV Schwarz-Weiβ Osterfeine - SV Rot-Weiβ Damme

Die Osterfeiner gewannen vorherige Woche erneut und fanden damit den Anschluss zum TuS Emstekerfeld sowie dem SV Amasya Spor. Die Dammer besiegten den SV Thüle und hoffen, aufs neue einen Dreier holen zu können. Weil zwei Mannschaften, die in der Tabelle zu weit unten stehen, aufeinander treffen könnte es ein interessantes Spiel werden. ,,Alle Spieler sind heiβ und wir hatten eine gute Trainingswoche gehabt. Es ist natürlich ein Derby worauf sich jeder freut. Es wird sehr eng gespielt und wir versuchen wieder stabil zu stehen in der Defensive und die Möglichkeiten nach vorne auszunutzen. Damme hat ein gutes Team und ist brandgefährlich vorne. Die haben den Topscorer in der Liga, der eine überragende Saison spielt. Wir werden alles dransetzen um die drei Punkte zu Hause zu holen”, sagte der Schwarz-Weiβ-Trainer Mehmet Koc.

Der Dammer Trainer Fabian Lang: ,,Uns erwartet am Sonntag im Derby gegen SW Osterfeine eine zweikampfstarke und disziplinierte Mannschaft. Die Osterfeiner haben ja schon gute Werbung in den sozialen Medien gemacht. Ich hoffe, dass dem Aufruf auch einige Rot-Weiße Anhänger folgen und uns unterstützen. Wir wollen auf jeden Fall die positive Stimmung aus dem letzten Sieg mit reinnehmen in die Partie.”

SV Blau-Weiβ Lüsche - SV Amasya Spor Lohne

Die Lohner stehen einer Mannschaft gegenüber, die sich sehr gut schlägt und scheinbar jedes Team schlagen kann. Die Gastgeber verließen den letzten Tabellenplatz und wollen schnellstmöglich den Anschluss ans Mittelfeld finden. Wenn die Hausherren das Spiel gewinnen, dann ist die Differenz zwischen beiden Mannschaften nur sehr gering. ,,Wir möchten auch im vierten Spiel in Folge Punkten, und uns weiter ans Mittelfeld ranpierschen. Es ist ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel: Verlieren ist verboten, und wir haben aus dem Hinspiel noch was gutzumachen. Es werden drei Leute verletzungsbedingt fehlen und zwar Fabian Gellhaus (Zerrung), Matze Schröder (Gürtelrose) und Halil Ablak (Achillessehne)“, so der Blau-Weiβ Co-Trainer Rainer Wiemann. Der Lohner Co-Spielertrainer Schorsch Hackmann. ,,Es gibt nichts besonderes und wir wissen, dass es ein verdammt schweres Spiel wird. Lüsche wird alles reinhauen, alles reinschmeissen um uns mit nach unten in die Abstiegszone zu ziehen. Es ist ein enorm wichtiges Spiel für uns aber dennoch sind wir gut gestimmt und haben Bock auf diese Aufgabe in Lüsche. Und fahren da natürlich hin um drei Punkte zu holen und die weiter auf Distanz zu halten. Wir wollen mal schauen was das für eine heiβer Tanz wird.“

FC Lastrup - SV Blau-Weiβ Langförden

Blau-Weiβ möchte nach der Niederlage der vorherigen Woche gerne wieder gewinnen damit sie sich den besseren Mannschaften anschliessen können. Die Langfördener begegnen einer Truppe, die in den letzten Wochen sehr gute Leistungen gezeigt haben. Daher könnte es ein Spiel auf Augenhöhe sein. ,,Es ist für uns ein sehr wichtiges Spiel. Ich denke, das ist klar, weil die Winterpause ansteht. Wir wollen natürlich maximal viel Vorsprung nach unten haben. Letzte Woche war unsere schlechteste Saisonleistung und daher sind wir sehr optimistisch. Mit Lastrup erwarten wir eine der kompaktesten Mannschaften der Liga, die einen Superlauf haben mit drei Siegen in Serie. Die haben eine ganz tolle Truppe und es wird ein superhartes Spiel. Der Kader ist relativ vollständig. Ein oder zwei Spieler stehen auf der Kippe, aber da bin ich optimistisch, dass wir das hinkriegen”, sprach Peter Siemer, der Langfördener Trainer.