Langes sportgerichtliches Nachspiel: Großer Ärger um Landesliga-Partie

Am Pfingstmontag hätten sich der TSV Leuna und die SG Blau-Weiß Brachstedt noch einmal in der LOTTO-Landesliga Süd treffen soll. Nachdem das vergangene Duell am 22. Februar mit 3:2 an die Gastgeber gegangen war, hatte die Partie ein langes sportjuristisches Nachspiel zur Folge. Die Partie sollte noch einmal bei 0:0 beginnen. Gespielt wurde allerdings nicht noch einmal: Leuna trat am Montag nicht an.

Ausgangspunkt all jenes Übels war die Begegnung am 22. Februar. Nach Treffern von Oskar Zorn, Paul Ahlert und Kevin Moreira Cardoso hatten die Hausherren das Saalekreis-Duell gewonnen. Doch der Untergrund sorgte im Nachgang für Diskussionsstoff. Öffentlich kritisierten die Brachstedter den Kunstrasen in Leuna - dieser ist ein Hockeyplatz, auf dem schon zuvor der Ball in Landesklasse und Landesliga rollte. Die Gäste aus Brachstedt hatten allerdings schon im Vorfeld der Partie erklärt, nur unter Protest zum Auswärtsspiel anzutreten.

Im Nachgang der Partie legten die Brachstedter also Einspruch gegen die Spielwertung ein - und bekamen vom Sportgericht Recht. Einerseits sei die von den Gastgebern kommunizierte Einschränkung, dass auf dem Kunstrasen nur mit Hallen- und Multinockenschuhen gespielt werden dürfe, willkürlich. Seitens der Stadt Leuna bestehe lediglich ein Verbot für Stollenschuhe, nicht aber für Nockenschuhe. Auch die Eintragungen im DFBnet-Modul enthielten keine Hinweise auf Vorschriften zum Tragen eines bestimmten Schuhwerks.

Zum anderen entspreche der Kunstrasenplatz nicht den für alle Plätze geltenden DFB-Fußball-Regeln. Demnach sind neben den für Fußballspiele vorgeschriebenen Markierungslinien zwar auch andere Markierungen - wie in diesem Fall für Hockey - zulässig, allerdings nur, sofern diese andersfarbig sind und sich klar von den Fußballmarkierungen unterscheiden. In Leuna allerdings unterscheidet sich lediglich ein Teil der Markierungen für Fußball und Hockey.

Verbandsgericht des FSA weist die Berufung zurück

Die Linien für Tor- und Strafraum sowie für den Mittelkreis sind in roter Farbe markiert. Für die Teilkreise am Strafraum, die Eckbereiche, die Elfmeterpunkte und den Anstoßpunkt sind allerdings gar keine Markierungen vorhanden. Alle anderen Linien, darunter auch die für beide Sportarten geltenden Seiten- und Torauslinien, sind in weiß markiert - und nicht wie die anderen Fußball-Markierungen in rot. Dies ist gemäß der Regularien nicht zulässig.

Dass jener Platz im Jahr 2015 ohne Beanstandungen seitens des Kreisfachverbandes Saalekreis für den Spielbetrieb zugelassen wurde, könne den Verein dabei nicht entlasten. Die Verantwortlichen des TSV Leuna legten gegen dieses Urteil Berufung ein, diese wurde allerdings vom Verbandsgericht des FSA nach ausgiebiger Prüfung zurückgewiesen. Der Kunstrasenplatz entspreche nicht den Anforderungen der DFB-Fußball-Regeln und damit auch nicht der Spielordnung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt.

Leuna tritt nicht an: "Käme einem Schuldeingeständnis gleich"

Auf Seiten der Leunaer wollte man dieses Urteil nicht akzeptieren, weshalb sich der TSV mit einem offenen Brief an Holger Stahlknecht, den Präsidenten des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA), gewandt hatte. "Die erste Männermannschaft des TSV Leuna ist sehr irritiert wie geschockt über ein Urteil unserer Sportgerichtsbarkeit. Wir sind der Meinung, dass das Spiel unter für alle Akteure gleichen wie fairen Bedingungen ausgetragen wurde. Unsere Gegner werden rechtzeitig informiert und kommen dann mit dem entsprechenden Schuhwerk nach Leuna. So trugen wir unzählige Pflichtspiele in allen Altersklassen aus", hieß es darin.

Doch der Widerstand aus Leuna hatte keinen Erfolg. Die Partie wurde - entsprechend der Spielordnung des Landesverbandes - neu angesetzt und sollte am Pfingstmontag wiederholt werden. Dies wollten die Gastgeber jedoch nicht hinnehmen. "Ein Antritt unsererseits zum neuen Termin käme einem Schuldeingeständnis gleich. Wir haben uns jederzeit korrekt verhalten und sehen uns nicht in der Pflicht eines Wiederholungsspiels." Die drei Punkte gehen somit nun kampflos nach Brachstedt. Und auf dem Hockeyplatz in Leuna dürfte so bald kein Fußball-Pflichtspiel mehr über die Bühne gehen.

