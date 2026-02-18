Langerwehe und Birkesdorf fordern sich im direkten Duell

Im Hinspiel, das Birkesdorf gegen Langerwehe 3:0 gewann, ging es kämpferisch zur Sache. – Foto: Manfred Heyne

Fußball-Bezirksliga Staffel drei: Langerwehe will sich für das 0:3 aus der Hinrunde gegen Birkesdorf revanchieren. TSV Düren und Lendersdorf peilen Siege an. Kreuzau möchte seine Heimbilanz verbessern.

Nach zweimonatiger Winterpause rollt am kommenden Sonntag auch in der Bezirksliga Staffel drei der Ball wieder. Für die SG Türkischer SV Düren könnte es die letzte Rückrunde in der Bezirksliga werden. Mit zehn Punkten Vorsprung auf den zweiten Hilal-Maroc Bergheim ist das klare Ziel von Coach Yunus Kocak der Sprung in die Landesliga.

„Wir werden alles dafür tun, um aufzusteigen. Wir haben in der Vorbereitung hart gearbeitet“, sagt der Trainer des TSV. Für das Aufstiegsziel und die weitere Zukunft haben sich die Dürener mit vier Neuzugängen vor allem defensiv verstärkt. Zum Auftakt sollen im Heimspiel gegen den Vorletzten Germania Erftstadt-Lechenich drei Punkte geholt werden.

Lendersdorf ist in Sindorf Favorit

Das zweitbeste Team aus dem Kreis Düren in dieser Bezirksligastaffel ist Alemannia Lendersdorf auf Platz drei. Beim Schlusslicht VfL Sindorf ist sie am Sonntag Favorit. Aber trotzdem wird die Partie kein leichtes Unterfangen, denn es ist der erste Spieltag nach längerer Pause, und bei Sindorf gab es größere Veränderungen. „Sindorf hat einen neuen Trainer (Anm. d. Red.: Arif Cinar), der neue Spieler mitgebracht hat. Sie sind für mich die größte Wundertüte der Liga. Trotzdem wollen wir dort drei Punkte holen“, sagt Alemannia-Trainer Christopher Kall. „Unser Ziel ist es, so lange wie möglich Platz drei zu verteidigen.“

Ähnlich stark wie Lendersdorf präsentierte sich in der Hinserie der SC Kreuzau. Das Team von Olaf Ramm machte vielen Gegnern das Leben schwer und überwinterte auf Platz acht. Trotz 13 Zählern Vorsprung auf einen Abstiegsrang bleibt das primäre Ziel, den Klassenerhalt sicherzustellen. Gerne soll dafür schon im Heimspiel gegen Frechen 20 II gepunktet und die magere Heimbilanz von vier Punkten aus acht Partien aufpoliert werden.

Im direkten Duell stehen sich der Tabellenneunte TuS Langerwehe und der Sechste Viktoria Birkesdorf gegenüber. Beide Teams eint, dass sie nicht glücklich mit ihrer Hinrunde waren. Bei beiden Mannschaften, die jeweils mehr Gegentore kassiert als Tore geschossen haben, gab es im Winter Veränderungen.

Langerwehe hat unter anderem auf der Torwartposition mit Tobias Werres vom 1. FC Düren einen Toptransfer getätigt. Der Kader der Viktoria aus Birkesdorf hat sich im Vergleich zur Hinrunde enorm verändert. Vier Zugängen stehen acht Abgänge gegenüber. Zudem wurde der Trainer gewechselt. Bernd Virnich hat diesen Job übernommen. „Ich habe damals meine Trainerkarriere in Birkesdorf angefangen und immer einen guten Kontakt gehabt“, sagt Virnich.

Der Verein soll nun neu ausgerichtet werden. In den letzten Transferperioden gab es sehr viele Abgänge. „Wir wollen die Jungs wieder längerfristig binden, und sie sollen Spaß haben“, geht der Coach sein neues Projekt mit viel Freude an. Zum Auftakt will er in einer „spannenden Bezirksliga“ in Langerwehe, die er in der Hinrunde oft gesehen hat, punkten.

Die gleiche Idee mit dem Punkteholen hat auch TuS-Trainer Tim Krumpen: „Wir sind ordentlich drauf, und Birkesdorf hat eine Truppe mit Potenzial. Wir haben angemessen Respekt, sind aber zugleich selbstbewusst und wollen sie schlagen. Das wird ein enges Spiel auf Augenhöhe.“

Spiele am Wochenende: Hilal-Maroc Bergheim - Ahrem, Langerwehe - Birkesdorf, Türk. SV Düren - Erftstadt-Lechenich, Kreuzau - Frechen 20 II, Sindorf - Lendersdorf (alle So., 15.00), Erft 01 Euskirchen - Horrem, Elsdorf - Lövenich/Widdersdorf (beide So., 15.15), Bessenich - SV Weiden (So., 15.30)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de