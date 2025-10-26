Langers Premiere ist geglückt Bayernliga Süd

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried hat das erste Spiel unter der Leitung von Trainer Roman Langer gewonnen. Gegen Türkspor Augsburg gab es ein 3:1.

Zum Einstand ein Sieg: Der neue Pipinsrieder Trainer Roman Langer hat mit seiner Mannschaft im ersten Spiel einen 3:1- Heimerfolg gegen Türkspor Augsburg gelandet. Ein guter Start in einem Match, das aber noch Luft nach oben lässt.

Nur knapp 200 Zuschauer in der Pipinsrieder Küchenstadel-Arena sahen die Premiere von Coach Roman Langer. Neben Langer gab es zudem noch etwas Neues im Pipinsrieder Stadion: die altehrwürdigen Trainerbänke wurden ausgetauscht, nun ist viel Platz auf den neuen Bänken.

Auf dem schwer zu bespielenden Platz, es hatte kurz vor dem Spiel noch aus Kübeln gegossen, entwickelte sich sich eine gute und forsche Bayernliga-Partie. Langer hatte sein Team auf drei Positionen verändert. Neu in der Startelf waren gegenüber der Pleite in Deisenhofen Max Dombrowka, Fabian Benko und Niko Karger.

Es gelang ein Start nach Maß. Die Mannschaft belohnte sich für einen forschen Auftritt bereits nach vier Minuten. Zunächst scheiterte der durchgebrochene Nico Karger am guten Gästekeeper Michael Loroff, den Nachschuss versenkte Kubilay Celik zur umjubelten 1:0-Führung.

Wer allerdings gedacht hatte, dass die Gäste, ihres Zeichnens Tabellenvorletzter, nun den Kopf in den Sand stecken würden, der sah sich getäuscht. Türkspor-Trainer Servet Bozdag hatte sein Team gut eingestellt, die Augsburger agierten nicht ihrem Tabellenplatz entsprechend. FCP-Keeper Max Engl hatte einen Sahnetag, er vereitelte den Ausgleichstreffer mit einer sehr guten Reaktion.

In der 35. Minute gab es ein Durcheinander im Strafraum von Türkspor. Ein Gästespieler wollte klären, er schoss dabei den Pipinsrieder Nico Karger an – und der Ball landete im Netz von Türkspor.

Doch die Freude auf Pipinsrieder Seite währte nur kurz. Nach einer Ecke stand Augsburgs Torjäger Ibrahim Capar goldrichtig und drückte das Spielgerät über die Linie (38.). In der Folge hatten die Pipinsrieder Glück, denn bei einer Doppelchance verhinderte zunächst Engl gegen Capar den Ausgleich, den Abpraller schlenzte Meriton Vrenezi am rechten Kreuzeck vorbei.

Im zweiten Spielabschnitt war den Gast aus Augsburg zumeist am Drücker, doch die Pipinsrieder Defensive um Tobias Schröck verteidigte alles weg. Der eingewechselte Valdrin Konjuhi stellte dann mit einem Seitfallzieher in der ersten Minute der Nachspielzeit den Endstand her.

„Wir wollten laut sein, wir wollten nachgehen, das ist uns gut gelungen“, sagte Langer nach dem Spiel. „So machen wir dann das erste und das zweite Tor. Wir haben zwar nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber die Jungs sind drange㈠blieben.“

Sein Augsburger mtskollege Servet ㈠Bozdag war deprimiert: „Wenn du hinten drin stehst, dann verlierst du so ein Spiel. Meine Mannschaft hat gut gespielt, aber dafür können wir uns nichts kaufen.“