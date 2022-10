Langerringen hält seine Gegner weiter auf Abstand – wie hier Michael Keppeler, der Torschütze zum 4:0. – Foto: Hieronymus Schneider

Langerringen und FC Königsbrunn siegen mit Fünferpacks Mit klaren Heimerfolgen werden die Verfolger Neusäß und Göggingen auf die Plätze verwiesen +++ Der TSV Königsbrunn holt einen Auswärtspunkt und ist seit vier Spielen unbesiegt +++ TSV Zusmarshausen schießt sich in die Spitzengruppe

Mit deutlichen Siegen haben die SpVgg Langerringen und der FC Königsbrunn den Angriff der Verfolger TSV Neusäß und TSV Göggingen abgewehrt. Die Langerringer haben damit auch wieder den ersten Tabellenplatz übernommen. Am Tabellenende konnte der TSV Königsbrunn zwar einen Punkt holen, aber nicht vom Relegationsplatz wegkommen. Eine erneute heftige Klatsche musste der Aufsteiger ASV Hiltenfingen im Heimspiel gegen den TSV Zusmarshausen einstecken.

Die Langerringer ließen keinen Zweifel aufkommen, wer in diesem Spitzenspiel der Herr im Hause ist. Nach der ersten Chance durch Gero Wurm landete ein Kopfball von Lukas Müller an der Unterkante der Latte und sprang auf oder hinter der Linie wieder hoch. Der Schiedsrichter gab aber kein Tor, ebenso pfiff er ein Tor der Gäste wegen eines Foulspiels zurück. In der 22. Minute brach aber Robin Keiß den Bann, als er eine Flanke von Stefan Arndt direkt in die Maschen jagte. Nico Köbler erhöhte mit einem Sololauf und Gero Wurm traf volley nach Flanke von Lukas Müller zum 3:0-Pausenstand. Von diesem Doppelschlag erholten sich die Neusässer nicht mehr und konnten das Langerringer Tor nicht ernsthaft in Gefahr bringen. Vielmehr hätte Lukas Müller den vierten Treffer erzielen können, doch seine Kopfballverlängerung eines Freistoßes landete am Pfosten. Nach gut einer Stunde war es dann Michael Keppeler, der mit einem überlegten Flachschuss auf 4:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzten dann die eingewechselten Yannick Keiß mit seiner Vorlage und Jonas Ammann mit seinem Treffer zum 5:0-Endstand. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Cornel Nicolae (Aichach) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Robin Keiß (25.), 2:0 Nico Köbler (28.), 3:0 Gero Wurm (35.), 4:0 Michael Keppeler (67.), 5:0 Jonas Ammann (85.)

Es war ein typisches Tabellenkellerspiel. Obwohl Königsbrunn mehr am Drücker war, gingen die Platzherren in Führung. Das TSV-Team um Spielertrainer Peter Müller hielt aber weiterhin dagegen, und so gelang es, den Rückstand zu drehen und in einen 2:1-Vorsprung umzuwandeln. Diesen Vorsprung hätten die Königsbrunner auch beinahe über die Zeit gebracht, doch kurz vor Schluss kassierten sie doch noch den Ausgleich. Spielertrainer Peter Müller sagte: „Da waren wir nicht clever genug, um den Sieg über die Zeit zu bringen. Aber insgesamt bin ich mit der Entwicklung der Mannschaft in den letzten vier Spielen zufrieden.“ (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Ralf Sedlatschek (Deiningen) - Zuschauer: 15

Tore: 1:0 Stefan Stronczik (52.), 1:1 Stefan Sailer (78.), 1:2 Alexander Haggenmüller (80.), 2:2 Stefan Stronczik (89.)

Nach den ersten 45 Minuten mussten beide Mannschaften torlos in die Pause gehen. Nach dem Seitenwechsel fiel vor allem Marius Dußler von der SpVgg Westheim positiv auf, der sein Team mit einem Hattrick (56./72./86.) zum Sieg schoss. (toka) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Vladyslav Klymov (Augsburg) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Marius Dußler (56.), 0:2 Marius Dußler (72.), 0:3 Marius Dußler (86. Foulelfmeter)

Rot: Fabio Miccoli (59./SpVgg Westheim)

Gelb-Rot: Mert Sölen (87./TSV Pfersee)

Besondere Vorkommnisse: Eren Sölen (TSV Pfersee) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (22.). Andreas Kratzer (TSV Pfersee) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (58.).

Die Gögginger hatten den besseren Start und die erste gute Torchance, doch Torwart Stanislaw Laukart und Patrick Schmalz retteten gemeinsam. Das Blatt wendete sich aber bald, als ein Kopfball von Schmalz noch vor der Linie abgewehrt wurde und Manuel Salzmann am Gästekeeper scheiterte. Kevin Makowski gelang dann der Führungstreffer im Nachsetzen nach einer Flanke von Fabio Ucci. Trotz weiterer Chancen blieb es bei der hochverdienten knappen Halbzeitführung. Auch im zweiten Abschnitt waren die stark eingeschätzten Gäste ziemlich harmlos. Als Fabio Ucci einen Freistoß aus 18 Metern gekonnt im Kreuzeck versenkte und Manuel Salzmann wenig später den Torwart zum 3:0 umspielte, war das Spiel gelaufen. Nach dem vierten Treffer nach einer Ecke kamen die Gögginger lediglich zum Ehrentreffer, als Torwart Laukart ein Ball durch die Beine rutschte. Manuel Salzmann stellte mit seinem zweiten Treffer den 5:1-Endstand her. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Stefan Waschhauser (Kötz (Kleinkötz)) - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Kevin Makowski (16.), 2:0 Fabio Ucci (48.), 3:0 Manuel Salzmann (56.), 4:0 Fabian Richter (66.), 4:1 Patrick Augustin (76.), 5:1 Manuel Salzmann (90.)

Im Kellerduell musste der SSV eine bittere und äußerst unglückliche Niederlage hinnehmen. Dabei fing die Partie recht vielversprechend an, als Tobias Wieser per Kopf zum 1:0 traf (6.). Kurz darauf hatte der Torschütze den zweiten Treffer auf dem Fuß. Er jagte jedoch freistehend die Kugel über das Tor. Auch in der Folge hatte der SSV das Spiel weitgehend im Griff, versäumte es jedoch, weitere Tore nachzulegen. Kurz nach dem Wechsel kamen die Gäste durch Daniel Daferner überraschend zum 1:1 (47.). Nachdem das über weite Strecken überforderte Schiedsrichtergespann eine klare Abseitsstellung übersehen hatte, erzielte Kevin Brandl das 1:2 (67.). Dieser irreguläre Treffer brachte die Heimelf total aus dem Konzept. Bis in die Schlussphase hinein war im Anhauser Spiel trotz großen Aufwands kein klares System und keine Struktur erkennbar, und die Aktionen waren alle viel zu hektisch. In der Nachspielzeit erhöhte Martin Stammler gegen die aufgerückte Heimelf noch auf 1:3. (zer) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Mürsel Beklen (Riedmoos) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Tobias Wieser (8.), 1:1 Markus Jenik (47.), 1:2 Kevin Brandl (57.), 1:3 Martin Stammler (90.)