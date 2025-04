Der Führungstreffer von Lukas Müller (weißes Trikot) reichte nicht zum Punktgewinn für Langerringen. – Foto: Hieronymus Schneider

Langerringen stolpert spät Kissing kommt in der Nachspielzeit zum Siegtreffer +++ Westheim erlebt eine turbulente Partie mit drei Gelb-Roten Karten +++ Ottmarshausen gewinnt ein Kampfspiel gegen Welden +++ Diedorf setzt seine Negativserie fort +++ Merching lässt Mering II im Nachbarschaftsduell keine Chance

Die SpVgg Langerringen büßte erneut eine Auswärtsniederlage ein. Durch den späten Siegtreffer der Kissinger wird die Meisterschaftsfrage zum Dreikampf mit dem TSV Zusmarshausen. Dem ASV Hiltenfingen gelang mit dem 1:0-Sieg über die SpVgg Auerbach-Streitheim ein großer Schritt gegen den Abstieg. Auch der FC Kleinaitingen konnte mit einem hart umkämpften Punktgewinn bei der SpVgg Westheim den Gegner zumindest auf Distanz halten. Der SV Schwabegg verlor nach Führung beim TSV Pfersee noch in den Schlussminuten. Während Spitzenreiter Zusmarshausen spielfrei war, erlebte Westheim eine wilde Partie, Ottmarshausen setzte sich gegen Welden durch und Diedorf blickt auf eine sorgenvolle Serie.

Das Duell des Tabellenzweiten beim Dritten war lange Zeit ausgeglichen und wurde erst in der Nachspielzeit auf unglückliche Weise gegen die SpVgg Langerringen entschieden. Der Kissinger SC dominierte die Partie in der ersten halben Stunde und die Gäste hatten Mühe, in den gegnerischen Strafraum vorzudringen. Doch in der 23. Minute berührte der KSC-Torwart Stanislaw Laukart beim Abgrätschen außerhalb des Strafraums den Ball mit der Hand. Der Freistoß von David Breuer fand Lukas Müller-Daxbacher in der Strafraummitte und der köpfte zum 0:1 ein. Die Platzherren bemühten sich um den Ausgleich, doch Lukas Schulz wurde am Fünfmeterraum noch von Fabian Köbler fair vom Ball getrennt. Torwart Patrick Joder hielt den Ball bei einem Pressschlag gegen Jascha Gölitzer fest und Julian Priscanos Volleyschuss nach einem Einwurf zischte über die Latte des Langerringer Tores. In der 43. Minute fiel dann noch der Ausgleich. Simon Vassallo flankte von rechts und Lukas Genitheim nickte gekonnt per Kopf ein. In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Der eingewechselte Nico Köbler hatte die Chance zur erneuten Gästeführung, als er nur noch den Torwart vor sich hatte, doch Laukart vereitelte den Treffer per Fußabwehr. Auf der Gegenseite wurde Genitheim gerade noch abgeblockt und Joder fing eine gefährliche Flanke ab. In der 92. Minute schickte Laukart nach einer abgefangenen Ecke Philipp Strehle am linken Flügel nach vorne, dessen Flanke landete nach einer missglückten Abwehr bei Julian Prisciano und der konnte zum „Lucky Punch“ einschieben. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Andreas Fehrer (Hollenbach) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Lukas Müller-Daxbacher (23.), 1:1 Lukas Genitheim (43.), 2:1 Julian Prisciano (90.+2)

Viermal durften die Merchinger im Derby gegen Mering II jubeln. Allein Valentin Huber traf dreimal. – Foto: Rudi Fischer

Sascha Mölders, der Meringer Spielertrainer, dachte nicht daran, nach dieser Schlappe gegen den TSV Merching um den heißen Brei rumzureden: „Wir haben völlig verdient verloren.“ Wie kam es dazu? „Was wir die letzten Wochen gezeigt haben, das war heute nicht da. Nach dem 1:0 nach einer Ecke nahm das alles seinen Lauf. Wir waren heute nicht gut, wir hatten kaum eine Torchance.“ Günter Bayer, der Merchinger Trainer, meinte nach dem 4:0-Erfolg: „War so nicht zu erwarten. Jeder hat eine gute Leistung abgerufen.“ Staunen konnte er diesmal über Valentin Huber, auf dessen Konto die ersten drei Treffer gingen. „Das ist ihm unter meiner Regie noch nicht passiert. Heute hat er einen Glückstag gehabt.“ Die Treffer zwei und drei seien schön herausgespielt worden. Am Ende traf auch noch Max Schröder. Eine Zeitstrafe für Marcel Salgado hatte keinerlei Auswirkungen mehr. Fabian Strehle musste beim TSV verletzt ausgewechselt werden. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Luca Riedl (Grasheim) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Valentin Huber (11.), 2:0 Valentin Huber (25.), 3:0 Valentin Huber (47.), 4:0 Max Schröder (81.)

Das war ein extrem wichtiger Sieg im Abstiegsduell. Die Hiltenfinger dominierten in der ersten Viertelstunde. Die erste Chance bekam Maximilian Geißler nach einem Fehlpass des Gegners, aber Torwart Michael Wenni klärte mit Fußabwehr. Danach bekamen die Gäste das Spiel mehr und mehr in den Griff und der ASV-Torhüter Elias Süßmeir konnte sich mit einer Parade bewähren. Hiltenfingen kam nur mit weiten Schlägen aus der eigenen Hälfte heraus, Valentin und David Schmid schafften es noch am ehesten in den gegnerischen Strafraum, wurden aber vor dem Abschluss gebremst. Nach der Pause starteten die Platzherren wieder mit starken Angriffswellen und diesmal wurden sie dafür belohnt. Manuel Binder legte den Ball von halbrechts in den Strafraum und David Schmid traf mit einem herzhaften Schuss halbhoch zum 1:0. In der Folge entwickelte das Team aus Auerbach-Streitheim phasenweise Powerplay, aber die ASV-Abwehr um Ferdinand Geißler und dem fehlerlosen Torwart Süßmeir hielt Stand. Die größte Chance der Gäste vergab Christian Unger, der einen Volleyschuss über den Kasten setzte. In der Schlussphase kam der ASV noch zu sehr guten Kontern, die aber nicht zum entscheidenden Treffer ausgespielt wurden. So sprach Trainer Ferdinand Sedelmeier von einem Nervenspiel mit glücklichem Ausgang. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Peter Rascher (Alling) - Zuschauer: 70

Tor: 1:0 David Schmid (50.)

Youssef Ala und der SV Ottmarshausen waren einen Schritt schneller als Welden und Andreas Belak. – Foto: Andreas Lode

Dank Effektivität und einer blitzsauberen Abwehrleistung fuhr der SVO seinen ersten Dreier nach der Winterpause im Derby gegen den TSV Welden ein. Es entwickelte sich eine von beiden Seiten sehr engagiert geführte Partie auf Augenhöhe. Nach der Pause kam der SVO mutiger aus der Kabine und setzte die Gäste mehr unter Druck. So eroberte Marco Spengler in der 52. Spielminute den Ball auf Höhe der Mittellinie und zog davon. Auf den Pass zum mitgelaufenen Marius Hackl folgte durch diesen das 1:0. Nachdem anschließend Philip Schuster mit Gelb-Rot vom Platz geschickt worden war (59.), dominierte der SVO das Spiel. Filip Krüger hätte in der 70. Spielminute bereits auf 2:0 erhöhen können. Nur drei Minuten später vollendete dann Marco Spengler zum 2:0. (uma) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Marius Hackl (52.), 2:0 Marco Spengler (73.)

Gelb-Rot: Philip Schuster (59./TSV Welden)





Es war ein heißes Kellerduell auf dem Kobel. Die Platzherren fingen sich nach drei Gelben in der 34. Minute die Gelb-Rote Karte für Jonas Reisinger und drei Minuten später eine Zeitstrafe für Jonas Waschkut ein. Die Überzahl nutzte Kleinaitingen zum Führungstreffer durch Raphael Dechent noch vor der Pause. In der 51. Minute sah ihr Spielertrainer Johannes Ankermüller Gelb-Rot und so war die Partie zahlenmäßig wieder ausgeglichen, bis der Westheimer Waschkut zwölf Minuten später mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde. Dennoch fingen sich die Kleinaitinger in der 83. Minute noch den Ausgleichstreffer durch Stefan Strehler ein. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Georg Habermeier (Rohrenfels) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Raphael Dechent (40.), 1:1 Stefan Strehler (83.)

Gelb-Rot: Jonas Reisinger (34./SpVgg Westheim)

Gelb-Rot: Johannes Ankermüller (52./FC Kleinaitingen)

Gelb-Rot: Noah Waschkut (62./SpVgg Westheim)

SV Hammerschmiede – TSV Diedorf 3:2 Die dritte Niederlage in Folge hat der TSV Diedorf kassiert. Nach einem 0:1 in Ziemetshausen und einem 1:2 in Westheim unterlag das Team von Florian Sandner beim SV Hammerschmiede mit 3:2. In einer ereignisreichen Partie führte das Heimteam durch Treffer kurz vor, und kurz nach der Pause mit 2:0. Weil Hammerschmiedes Marco Iovane für eine Tätlichkeit die rote Karte sah, kam Diedorf noch einmal zurück. Elias Eser traf in der 81. Spielminute zum 1:2. Hammerschmiede reagierte allerdings schnell und kam nur eine Minute später zum 3:1. Dass Diedorfs Patrick Nitzsche in 87. Minute noch den Anschluss erzielte, machte die letzten Minuten noch einmal spannend, änderte aber nichts an der Diedorfer Niederlage. (pibo) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Alexander Maier (Augsburg) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Fabian Frieser (35.), 2:0 Robert Orban (50.), 2:1 Elias Eser (81.), 3:1 Fabian Frieser (82.), 3:2 Patrick Nitzsche (87.)

Rot: Marco Iovane (74./SV Hammerschmiede/Nachschlagen)