Langerringen gewinnt hitziges Abstiegsderby Lagerlechfeld vergibt 2:0-Führung und kommt am Ende noch auf 3:4 heran +++ Bobingen behauptet in Germaringen Platz eins +++ Kaufering gewinnt in Babenhausen trotz hitziger Stimmung +++ Mering siegt trotz Chancenwucher +++ Bad Wörishofens schwarze Serie gegen Wiggensbach hält von Bernhard Meitner · Heute, 21:11 Uhr · 0 Leser

So brachte Simon Wilde die Lagerlechfelder mit 1:0 in Führung. Am Ende behielt die SpVgg Langerringen mit 4:3 die Oberhand. – Foto: Hieronymus Schneider

Im Abstiegsderby behielt die SpVgg Langerringen bei der SpVgg Lagerlechfeld mit 4:3 die Oberhand. Der TSV Bobingen verteidigte die Tabellenspitze der Bezirksliga Süd mit einem 3:0-Erfolg beim SVO Germaingen. Der FC Königsbrunn setzte sich beim FC Thalhofen mit 3:2 durch. Auch im vierten Aufeinandertreffen kann der FC Bad Wörishofen gegen den FC Wiggensbach nicht punkten. Das macht den Kampf um den Klassenerhalt spannend.

Nach den ersten beiden Chancen für Langerringen schlugen die Platzherren nach elf Minuten zu. Einen Schuss von Ivan Mamusa wehrte Torwart Patrick Joder zwar ab, aber Kapitän Simon Wilde traf im Nachschuss zum 1:0. Sechs Minuten später erlief Baschar El Fayyad einen Langerringer Fehlpass und brachte wiederum Wilde mit einem Steilpass in Schussposition und der versenkte den Ball zur 2:0-Führung für die Platzherren. Die Gäste steckten den frühen Rückstand aber bald weg und kamen in der 29. Minute durch Luca Kellner nach einem Freistoß von David Breuer zum Anschlusstreffer. Eine Minute später kam Fabian Köbler im Strafraum zum Torschuss und traf hoch in die lange Ecke zum 2:2-Ausgleich. Dieses Momentum nutzten die Langerringer weiter aus und nach einer Ecke von David Breuer stieg Abwehrchef Joshua Hieber am höchsten und traf per Kopfball in der 35. Minute zur 2:3-Führung, die auch bis zur Halbzeit hielt. In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams lange. Erst in der 72. Minute hatte der Langerringer Fabian Köbler wieder eine Torchance, die aber vom Keeper Tobias Böhm vereitelt wurde. Aber vier Minuten später kam Luca Kellner wieder nach einer Breuer-Ecke an den Ball und traf zum 2:4. Die Partie wurde in der Schlussphase erst richtig hitzig. Nach einem Zusammenprall eines Lagerlechfelder Spielers mit Torwart Joder sah Simon Wilde wegen Reklamierens die Gelb-Rote Karte. Der in der 71. Minute eingewechselte Spielertrainer der Platzherren, Daniel Raffler, machte mit dem Treffer zum 3:4 in der 87. Minute die Schlussminuten richtig heiß. Einige Lagerlechfelder Spieler machten ihrem Unmut gegen Schiedsrichter Jonas Keppeler Luft und deshalb sahen Ivan Mamusa und Niklas Bauer ebenfalls die Gelb-Rote Karte. Nach dem Abpfiff erhielt ihr Keeper Tobias Böhm glatt Rot, weil er den Linienrichter anging. Langerringens Trainer Sebastian Korner sagte: „Wir haben nach dem Rückstand Moral bewiesen und uns zurückgekämpft und den Sieg damit verdient“. Das Trainergespann der Platzherren, Daniel Raffler und Roland Hausner war nach dem Spiel ziemlich sprachlos. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Jonas Keppeler (Eggelstetten) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Simon Wilde (11.), 2:0 Simon Wilde (17.), 2:1 Luca Kellner (29.), 2:2 Fabian Köbler (30.), 2:3 Joshua Hieber (35.), 2:4 Luca Kellner (76.), 3:4 Daniel Raffler (87.)

Gelb-Rot: Simon Wilde (83./SpVgg Lagerlechfeld)

Gelb-Rot: Ivan Mamusa (92./SpVgg Lagerlechfeld)

Gelb-Rot: Niklas Bauer (94./SpVgg Lagerlechfeld)

Rot: Tobias Böhm (95./SpVgg Lagerlechfeld)

Der Tabellenführer TSV Bobingen wurde der Favoritenrolle in Germaringen gerecht. Schon in der torlosen ersten Halbzeit hatten die Gäste ein deutliches Übergewicht an Spielanteilen, aber die Germaringer Abwehr und ihr Torwart Daniel Hatzenbühler konnten ein Gegentor verhindern. Aber in der 48. Minute nutzte Jonathan Macht einen Abstimmungsfehler zur 0:1-Führung aus. Auch danach hatten die Bobinger die besseren Chancen und Germaringen wagte sich erst in den Schlussminuten aus der Deckung. Das nutzte das Team von Trainer Dimitri Peil in der Nachspielzeit durch zwei Tore von Georg Zimmermann gnadenlos aus. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Marco Häring (Erkheim) - Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Jonathan Macht (47.), 0:2 Georg Zimmermann (90.+1), 0:3 Georg Zimmermann (90.+3)

Der FC Bad Wörishofen (blaue Trikots) musste sich erneut dem FC Wiggensbach geschlagen geben. – Foto: Andreas Lenuweit

Bad Wörishofen begann gegen die Oberallgäuer so, wie er gegen Kaufbeuren aufgehört hatte. Löchrig in der Abwehr, behäbig im Aufbauspiel und nicht wirklich gefährlich im Angriff. Ganz anders die Gäste: Sehr präsent im Mittelfeld schalteten sie bei Ballgewinn sofort um und kamen mit ihren schnellen Spitzen immer wieder gefährlich vor das von Daniel Berchtold gehütete Wörishofer Tor. So ließ der erste Treffer auch nicht lange auf sich warten. Eine Flanke von rechts nahm Kapitän Lukas Ried volley und es stand 0:1 nach zwölf Minuten. Ein paar Minuten später steuerte Dominic Hiemer allein auf Berchtold zu, doch sein Heber landete auf der Querlatte. Besser machte es sein Teamkollege Jens Roth in der 21. Minute, als er sich nach einem Abwehrschnitzer ebenfalls allein vor Berchtold die Ecke aussuchen konnte. Auf der anderen Seite wurde es in erster Linie bei Eckbällen von Marcel Ohmann gefährlich. Einmal verfehlte ein Kopfball von Spielertrainer Maximilian Ackermann nur haarscharf sein Ziel. Beim nächsten Anlauf versuchte es Ohmann flach und scharf – und irgendwie fand der Ball zum 1:2 tatsächlich den Weg ins Netz (38.). In der 77. Minute fasste sich Simon Kolb ein Herz und versenkte den Ball aus 25 Metern trocken zum 1:3-Endstand. (Thiemann) Lokalsport MZ

Schiedsrichter: Johannes Heider (Bissingen) - Zuschauer: 133

Tore: 0:1 Lukas Ried (12.), 0:2 Jonas Roth (21.), 1:2 Marcel Ohmann (38.), 1:3 Simon Kolb (77.)

Schon in der torlosen ersten Halbzeit hatten die Königsbrunner zwei gute Torchancen durch Fabian Richter nach neun Minuten und Burhan Bytyqi in der 37. Minute, aber beide Male hielt der Thalhofer Torwart Patrick Reichhart glänzend. Nach zwei Abseitstoren schlugen die Platzherren aber in der 52. Minute zu. Robin Volland setzte sich mit einer Einzelaktion durch, legte den Ball in die Mitte und Michael Dittrich traf zum 1:0. Schon drei Minuten später war Dittrich wieder zur Stelle, als der FCK-Keeper Lukas Baur einen Ball abwehrte, traf er im Nachschuss zum 2:0. Wiederum drei Minuten später legte Luca Sommer eine Flanke so ab, dass Abdullah Kücük den Ball nur noch einschieben musste. Mit diesem prompten Anschlusstreffer war der FCK wieder im Spiel und in der 70. Minute war es Luca Sommer selbst, der den 2:2-Ausgleichstreffer erzielte. In der 92. Minute fiel der Lucky Punch für die Gäste und wieder war Luca Sommer entscheidend daran beteiligt. Seinen Schuss konnte Torwart Reichart noch mit dem Fuß abwehren, aber der in der 75. Minute für Nico Gröb eingewechselte Roberto Scappaci staubte zum 3:2-Siegtreffer ab. „Es ist geil, am Ende so zu gewinnen, aber wir waren auch im ganzen Spiel die bessere Mannschaft und jetzt sieht es für uns wieder besser aus“, sagte Trainer David Bulik. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Manfred Keil (Langweid) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Michael Dittrich (52.), 2:0 Michael Dittrich (55.), 2:1 Abdullah Kücük (58.), 2:2 Luca Sommer (70.), 2:3 Roberto Scappaci (90.+2)

Die Gastgeber legten den besseren Start hin. Bereits in der fünften Spielminute versetzte Jürgen Maurus dem MSV den frühen Schock. Die Antwort der Meringer ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nach einem guten Zusammenspiel zwischen Dominik Schön und Simon Gail landete der Ball schließlich bei Spielertrainer Thilo Wilke, der in der 14. Minute den Ausgleichstreffer erzielte. Gegen Ende der ersten Hälfte hatte der SV Mering noch zahlreiche Chancen, in Führung zu gehen, konnten diese aber nicht verwerten. Zudem beendeten beide Mannschaften die erste Halbzeit in Unterzahl, nachdem Merings Simon Gail (42.) und Weitnaus Maximilian Danner (45.) aufgrund von Foulspielen jeweils mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz flogen. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste im zehn gegen zehn weitestgehend die Spielkontrolle und die Weitnauer hatten Probleme, mit ihrem Tempo mitzuhalten. In der 60. Minute verwandelte Dominik Schön einen an Wilke verursachten Foulelfmeter zur 2:1-Führung. In Folge hatte der MSV viele weitere Großchancen und gute Umschaltsituationen, scheiterte jedoch häufig an der mangelnden Präzision. Erst in der 83. Minute sorgte Jonas Niemi mit seinem Treffer für die Entscheidung. „Wir mussten heute etwas anders Fußball spielen als sonst und lagen früh zurück. Dennoch waren wir voll da und das hat gezeigt, dass wir wieder auf der Spur sind. Ich freue mich auf die kommenden Spiele“, resümierte Wilke nach dem Spiel. (kerde) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Alexander Maier (Augsburg) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Jürgen Maurus (5.), 1:1 Thilo Wilke (14.), 1:2 Dominik Schön (60. Foulelfmeter), 1:3 Jonas Niemi (83.)

Gelb-Rot: Simon Gail (42./SV Mering)

Gelb-Rot: Maximilian Danner (45./TV Weitnau)

Schon nach sechs Minuten traf Kauferings Top-Torjäger Manuel Detmar zur 1:0-Führung. Knapp fünf Minuten später hatte Yannik Dillinger die Chance zum 2:0, doch er scheiterte allein vor dem gegnerischen Keeper. Dieses zweite Tor hätte die Partie vielleicht etwas beruhigt, so blieb es hitzig. Babenhausen agierte in erster Linie mit langen Bällen, die von Kaufering aber gut verteidigt wurden. Die nächste Schlüsselszene ereignete sich in der 44. Minute, als Yannik Dillinger eine 10-Minuten-Strafe erhielt. „Da hätte man auch Gelb geben können“, sagte Wagner, doch so führte ein Angriff der Hausherren in Überzahl zu einem berechtigten Elfmeter, der diesen mit dem Pausenpfiff den Ausgleich einbrachte. Immer noch in Unterzahl kassierte der VfL direkt nach Wiederanpfiff auch noch das zweite Gegentor (47.). „Aber meine Mannschaft hat den Kampf angenommen, man hat gemerkt, dass sie heute die drei Punkte will“, freute sich Wagner. Und die holte sich Kaufering nicht nur mit Kampf, sondern auch spielerisch überzeugend. Denn sowohl der Ausgleich durch Niki Neuhaus (51.) als auch das 3:2 erneut durch Detmar (85.) und das 4:2 durch Basti Dillinger (87.) waren schön herausgespielt. Bitter für den VfL: In der 92. Minute gab es noch Rot für Paul Ansorge, der damit mindestens ein Spiel gesperrt ist. „Ich kann nur allen 18 Spielern ein Kompliment machen. Es ist auch großartig, dass wir von der Bank immer nachlegen können“, so Wagner. (mm) Lokalsport LT

Schiedsrichter: Sarah Wörle (Lamerdingen) - Zuschauer: 330

Tore: 0:1 Manuel Detmar (6.), 1:1 Fatih Ademi (45.+2 Foulelfmeter), 2:1 Fatih Ademi (47.), 2:2 Niklas Neuhaus (51.), 2:3 Manuel Detmar (85.), 2:4 Bastian Dillinger (87.)

Rot: Paul Ansorge (92./VfL Kaufering)