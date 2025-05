Dynamisch bereitete Robin Keiß (blaues Trikot) das 2:0 für Langerringen vor. – Foto: Hieronymus Schneider

Langerringen erreicht Etappenziel Die SpVgg sichert sich zumindest den Relegationsplatz +++ Zusmarshausen gibt sich keine Blöße +++ Kleinaitingen setzt in Diedorf ein Ausrufezeichen +++ Mering II gewinnt das Nachbarschaftsduell gegen Kissing +++ Merching kassiert bei der SpVgg Auerbach-Streitheim einen späten Nackenschlag Verlinkte Inhalte KL Augsburg Langerringen Hammerschm. Kissinger SC Zusmarshsn. + 10 weitere

Das Duell um die Meisterschaft geht weiter, denn beide Kontrahenten konnten ihre Spiele mit 3:0 gewinnen. So hat es der TSV Zusmarshausen immer noch mit einem Punkt Vorsprung in der eigenen Hand. Langerringen hat aber zumindest den Relegationsplatz in der Tasche. Die Verlierer dieser Partien, die SpVgg Westheim und der TSV Pfersee müssen sich weiter mit dem FC Kleinaitingen und dem ASV Hiltenfingen um die beiden Relegationsplätze streiten. Dabei haben die Kleinaitinger mit dem 8:2-Sieg in Diedorf ein Ausrufezeichen gesetzt und konnten den Abstand zum ASV Hiltenfingen auf einen Punkt verkürzen, der in Welden mit 2:4 verlor. Durch ein Remis gegen den TSV Merching erhält die SpVgg Auerbach-Streitheim im Abstiegsrennen ihre Hoffnungen auf den Klassenerhalt. Im Duell zwischen der Zweitvertretung des SV Mering und dem Kissinger SC behielt der MSV mit 3:1 die Oberhand – auch weil Sascha Mölders traf.

Nach zehn Minuten bremste Maximilian Altmann einen Gästestürmer mit Foul an der Strafraumgrenze und hatte Glück, dass es der Schiedsrichter bei der gelben Karte beließ und die Szene nicht als Notbremse wertete. Den Freistoß von Mert Sölen hielt Torwart Daniel Braun sicher. Nach einer Ecke von David Breuer setzte sich Sebastian Grüner im Luftkampf gegen den Gästekeeper durch und traf per Kopf zum 1:0 in der 28. Minute. Die heftigen Proteste der Pferseer, die ein Foul am Torwart reklamierten, nützten nichts. In der 56. Minute fiel das erlösende 2:0 für die SpVgg. Robin Keiß tankte sich bis zur Grundlinie durch und seinen Rückpass verwandelte Lukas Müller-Daxbacher direkt. Danach begann eine Drangphase der Gäste, die aber nicht zu klaren Abschlüssen kamen. Ab der 75. Minute häuften sich wieder die Chancen auf Seiten der Langerringer und eine davon versenkte der eingewechselte Nico Köbler zum 3:0. Trainer René Hauck war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden und geht mit Zuversicht in die abschließenden Derbys. „Immerhin haben wir die Relegation sicher und hoffen auf einen Ausrutscher von Zusmarshausen“, sagte er nach dem Spiel. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Simon Sponer (Oberbernbach) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Sebastian Grüner (28.), 2:0 Lukas Müller-Daxbacher (56.), 3:0 Nico Köbler (77.)

Die ersten Minuten verschlief der TSV Welden, Torhüter Paul Greiner musste die Null mehrmals festhalten. Mit der ersten echten Chance brachte Stefan Maier den TSV nach 31 Minuten in Front. Kurz vor der Pause belohnten sich die Gäste für ihre erste gute Hälfte mit dem Ausgleichtreffer durch Maximilian Geißler per Handelfmeter (41.). In Halbzeit zwei steigerte sich die Heimelf und schlug in Person von Moritz Vermeulen in der 53. Minute und Teodorico Crudo in der 63. Minute per Foulelfmeter doppelt zu. Nach dem Anschlusstreffer für die Gäste durch Lukas Kirchbauer (73.) kam noch einmal Spannung auf, Christoph Demharter konnte in der 82. Minute mit seinem Treffer für die Entscheidung sorgen. (cav) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Maximilian Wirkner (Mertingen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Stefan Maier (31.), 1:1 Maximilian Geißler (40. Handelfmeter), 2:1 Moritz Vermeulen (53.), 3:1 Teodorico Crudo (63. Foulelfmeter), 3:2 Lukas Kirchenbaur (73.), 4:2 Christoph Demharter (82.)

Die Defensive des TSV Zusmarshausen um Torhüter Ralf Husic hielt im Gastspiel bei der SpVgg Westheim erneut die Null. – Foto: Marcus Merk

Rechtsverteidiger Johannes Link brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung. „Das war eine absolute Willensleistung und ein schönes Tor“, sagte Spielertrainer Lukas Drechsler. In der Halbzeit nahm sich sein Team noch mehr Zielstrebigkeit vor. Diese zeigte der Tabellenprimus direkt nach Wiederanpfiff. Nach langen Bällen erhöhte zuerst Tim Wilde (46.) und Drechsler selbst (56.) die Führung auf 0:3. „Damit war die Messe gelesen“, so Drechsler. Besonders positiv stimmt ihn seine Defensive: „Wir haben über 90 Minuten keinen Schuss aufs Tor gekriegt. Zwei Wochen noch genau so, dann bin ich zuversichtlich.“ (Strehle) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Luca Riedl (Grasheim) - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Johannes Link (35.), 0:2 Tim Wilde (46.), 0:3 Lukas Drechsler (56.)

In einem unterdurchschnittlichen Kreisligaspiel konnten sich die Auerbacher einen wichtigen Punktgewinn erkämpfen. In der ersten Hälfte plätscherte die Partei vor sich hin, mit der einzigen herausgespielten Torchance brachte Maurice Bicho die Gäste in Führung (21.). Erst in der zweiten Halbzeit begann die Heimelf auch offensive Akzente zu setzen, vor allem Kapitän Michael Furnier sorgte mit gefährlichen Distanzschüssen für Gefahr. In der letzten Spielminute setzte Furnier erneut zum Distanzschuss an, welchen Merchings Abdulcebar Demir unhaltbar ins eigene Tor abfälschte. Mit dem Punktgewinn hält die SpVgg den Anschluss an die Relegationsplätze und darf sich weiter Hoffnung auf den Klassenerhalt machen. (Strehle) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Barbara Karmann (FC Ehekirchen) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Maurice Bicho (21.), 1:1 Abdulcebbar Demir (90. Eigentor)

Sascha Mölders (Mitte) führte die Reserve des SV Mering zum Derbysieg gegen den Kissinger SC. – Foto: Rudi Fischer

Die Kissinger erwischten einen guten Start in die Partie und gingen nach einem Eckball und einem Kopfball von Lukas Genitheim früh in Führung (10.). Nach dem nahezu perfekten Start ins Derby verloren die Gäste allerdings den Faden und in der 27. Spielminute erzielte Sascha Mölders mit dem Kopf den 1:1-Ausgleich. Wenige Minuten später erhielten die Meringer einen Freistoß, der zunächst an den Pfosten ging – die darauffolgende Flanke verwertete Kapitän Robin Möller zum 2:1 (31.). In der zweiten Hälfte riskierten die Kissinger mehr, allerdings gelang ihnen der Ausgleichstreffer nicht. Stattdessen konterte der MSV in der Nachspielzeit der Partie eiskalt und Daniel Kapfer machte mit seinem Treffer zum 3:1 den Deckel drauf. „Eine Derbyniederlage schmerzt natürlich immer doppelt“, erklärte KSC-Trainer Franko Berglmeir. „Wir sind gerade nicht in unserer besten Form und können dementsprechend solche Duelle nicht für uns entscheiden. Wir haben intern Platz drei als Ziel festgesetzt, allerdings habe ich das Gefühl, dass jetzt zum Ende hin bei einigen die Luft raus ist.“ (Degirmenci) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Dennis Küttner (Bad Wörishofen/ Kirchdorf) - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Lukas Genitheim (10.), 1:1 Sascha Mölders (27.), 2:1 Robin Möller (31.), 3:1 Daniel Kapfer (90.+5)

Der SV Schwabegg hat das Spiel um Platz fünf eindrucksvoll für sich entschieden. Yannick Mayr brachte die Platzherren mit einem Foulelfmeter in der 22. Minute zur Halbzeitführung. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Sebastian Geiger auf 2:0, doch dann schlugen die Gäste innerhalb von drei Minuten durch Bernd Marcksteiner und Fabian Frieser zurück und so stand es nach 57 Minuten 2:2. Doch die Schwabegger konnten die Partie in der Schlussviertelstunde für sich entscheiden. Wieder war es Sebastian Geiger, der in der 74. Minute mit dem 3:2 sein Team auf die Siegesstraße brachte. Den Schlusspunkt setzte dann Samuel Dischler in der 84. Minute. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Moritz Osteried (Augsburg) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Yannik Mayr (22. Foulelfmeter), 2:0 Sebastian Geiger (49.), 2:1 Bernd Marcksteiner (54.), 2:2 Fabian Frieser (57.), 3:2 Sebastian Geiger (74.), 4:2 Samuel Dischler (85.)