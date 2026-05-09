Langer Weg zum Auswärtssieg für die Kicker des VfL Theesen

Bielefeld. Vier Spieltage sind es noch in der Westfalenliga. Zwölf Punkte sind also noch zu vergeben. Und es ist eng im Tabellenkeller, in dem auch der VfL Theesen steckt.

Die Mannschaft von Trainer Timo Niermann, der unter der Woche seine B-Lizenz mit Bravour und – wie es fachlich heißt – mit einer Empfehlung bestanden hat, ist bei Eintracht Ahaus gefordert. Die Eintrachtler stehen mit 36 Punkten längst im gesicherten Mittelfeld. Da dürfte weder nach oben noch nach unten noch irgendetwas gehen. Der VfL hingegen hat 29 Zähler und steht auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz – zwei Punkte vor Soest. Und die Soester kennen sich im Abstiegskampf aus, wie sie in der vergangenen Woche beim 2:0-Sieg in Theesen unter Beweis gestellt haben. Die Enttäuschung der Theesener war groß. Doch sie haben das Spiel schnell aus den Köpfen gestrichen und sich unter der Woche mit guten Trainingseinheiten und einer regen Beteiligung akribisch vorbereitet. Nun geht es für den VfL-Tross frohen Mutes am Sonntag um 11.15 Uhr mit dem Bus auf die weiteste Auswärtsfahrt der Saison.