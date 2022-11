Langer Verletzungsschatten liegt über dem Kehlener Sieg

TSV Meckenbeuren II - SV Kehlen II 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Rüdiger Manz (3.), 0:2 Dennis Kara (57.).

Der SVK kam zu einem 2:0-Sieg beim Spitzenreiter der Kreisliga-Spitzenreiter TSV Meckenbeuren. Allerdings geriet der sportliche Verlauf und das Ergebnis in der Mitte der zweiten Halbzeit in den Hintergrund: ein Kehlener Spieler verletzte sich schwer und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Kehlen begann das Spiel konzentriert – und kam früh zum Führungstreffer: in der 3. Minute machte Rüdiger Manz mit einem Traumtor das 0:1. Weitere Möglichkeiten wurden auf beiden Seiten nicht genutzt. Kehlen stand aber sicher in der Abwehr und ließ den Gastgebern nicht viel zu. In der 57. Minute baute Kehlen den Vorsprung durch Torjäger Dennis Kara auf 2:0 aus.