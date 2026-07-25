"Langer" Test geht an Elversberg

Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg hat den Test mit Verlängerung gegen den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen mit 1:0 (0:0) gewonnen. Das Spiel ging über 120 statt 90 Minuten.

Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg testet im niederländischen Trainingslager nur ein Mal - dafür ging das Spiel gegen den niederländischen Ehrendivisionär NEC Nijmegen über 120 Minuten. Den Siegtreffer für die Saarländer erzielte der zuvor eingewechselte Luca Pfeiffer. Die Elversberger kehren nun aus ihrem Camp zurück und treten am übernächsten Samstag eine Reise auf die Balearen an.

Den Ballermann wird die Truppe von Trainer Vincent Wagner allerdings wohl nur aus dem Flugzeug sehen. Am Abend des 08. August (21.00 Uhr) treten sie im Estadio Son Moix gegen den spanischen Zweitligisten RCD Mallorca an. Die Insulaner sind im Land des neuen Weltmeisters gerade aus der höchsten Klasse abgestiegen.