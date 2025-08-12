Langer: "Quantität ist hervorragend und Qualität wird kommen"

In der Saison 2016/17 übernahm Mike Langer das Amt des Cheftrainers bei dem SV Hertha Buschhoven. Zwei Jahre später führte er seine Mannschaft zum Aufstieg in die Kreisliga A, in der Buschhoven seitdem agiert. Die vergangene Spielzeit endete mit 41 Zählern auf dem siebten Rang. In der kommenden Saison will Langer im sicheren Tabellenbereich spielen.

Die Hinrunde beendete sein Team noch auf dem dritten Platz mit nur zwei Punkten Rückstand auf Rang Zwei. In der Hinrunde ließ seine Truppe allerdings einige Zähler liegen und so endete die Saison auf dem siebten Tabellenplatz. "Es wäre mit einer besseren Rückrunde etwas mehr drin gewesen. Tabellenrang war gut", sagte der Übungsleiter.

Doch nicht nur in den ersten Trainingseinheiten der neuen Saison sieht der Cheftrainer positive Dinge. Auch die Entwicklung einiger Spieler sieht er erfreulich. "Da wir das letzte Jahrzehnt immer nur mit jungen Spielern, fast immer nur aus der eigenen Jugend, arbeiten, sehen wir immer wieder tolle Entwicklungen. Namen wollen wir da gar nicht heraus heben", erklärte er.

Um in der kommenden Spielzeit den Klassenerhalt frühzeitig sichern zu können läuft die Vorbereitung schon seit Mitte Juli. "Vorbereitung läuft super. Quantität ist hervorragend und Qualität wird kommen. Wir haben am 15. Juli begonnen", erzählte Langer.

Doch nicht nur in den Leistungen der Spieler soll es einen Fortschritt geben. Auch die Kaderplanung ist ein wichtiger Teil für den SV. Diese lief in großen Teilen erfolgreich. "Wir haben mit Roschan Monsef, Fabian Ziehms, Marten Laisiepen und Simon Stute vier erfahrene Spieler verloren, dies gilt es erstmal zu kompensieren. Wir haben fünf A-Jugendliche (Tom Breuer, Tom Henry Nagel, Marlon Hüffel, Eugen Harin und Jonas Eichel) zu uns in den Kader geholt. Extern haben sich auch nochmal vier junge Burschen uns angeschlossen. Luca Rolfink und Jan Enzmann vom SV Wormersdorf, Fabian Böttger vom SC Rheinbach und Fabian Augst von TuS Odendorf. In der Winterpause stoßen dann noch Alt-Herthaner dazu. (Maximilian Buhl, Marco Weber, Finnian Faust)

Klares Ziel

Schon früh in der vergangenen Saison war klar, dass die Hertha sowohl mit dem Aufstieg, als auch mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird. Für die kommende Spielzeit ist das Ziel klar im Verein. "Wir wollen wieder so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wichtig wird sein die junge Mannschaft fit zu machen und auf A-Liga Niveau zu bringen", äußerte der 57-Jährige.

Das Aufstiegsrennen in der Kreisliga A des Kreises Bonn könnte spannender als noch in der vergangenen Saison werden. Mit dem SV Wachtberg und dem SV Beuel kommen zwei Absteiger aus der Bezirksliga, die den direkten Wiederaufstieg verwirklichen könnten. Zeitgleich gibt es Teams, wie den SC Fortuna Bonn II, die den Aufstieg im vergangenen Jahr nur knapp verpassten. Auf die Frage wen Langer als Favorit für die Meisterschaft sieht antwortete er folgendes: "Schwierig diese Saison. Absteiger aus der Bezirksliga sind schlecht zu bewerten. Wir sehen Ennert und Fortuna Bonn ganz weit vorn."

Nach den vergangen Spielzeiten, die im Tabellenmittelfeld endeten, will Buschhoven eine weitere solide Saison spielen. Mit einem jungen Kader und dem jahrelangen Cheftrainer Langer will die Hertha ein weiteres Jahr die Klasse halten.