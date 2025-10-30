Langer begeistert von Pipinsried-Empfang – Bayernliga-Bewährungsprobe wartet

Roman Langer übernahm das Traineramt beim FC Pipinsried. Zum Start warten bis zur Winterpause direkt richtungsweisende Spiele in der Bayernliga.

In der vergangenen Woche wagte der ehemalige Assistenztrainer der FC Bayern Frauen dann ein neues Abenteuer. Der 35-Jährige übernahm den Bayernligisten FC Pipinsried. Zuvor musste dort Sepp Steinberger seinen Hut nehmen, obwohl sich der FCP weiter in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen befand.

Pipinsried – Roman Langer kann mit gutem Gewissen als Urgestein des SV Heimstetten betitelt werden. Der 35-Jährige verbrachte insgesamt knapp zehn Jahre beim SVH. Zwischen 2010 und 2014 schnürte der 35-Jährige seine Schuhe für die erste und zweite Mannschaft. Im Anschluss an seine Spielerkarriere war Langer sowohl Co-Trainer als auch Chefcoach der „Ersten“. Zuletzt war er beim SVH in der Jugend tätig.

Mit den Verantwortlichen des FC Pipinsried stand Langer bereits öfter in Kontakt, „ohne, dass es jemals konkret war“, verriet der 35-Jährige im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Nach der 1:2-Pleite beim FC Deisenhofen erreichte Langer dann die „sehr überraschende Anfrage“ aus dem Dachauer Hinterland. Danach ging alles „sehr schnell“. Persönlichen Kontakt zu seinem Vorgänger gab es seit dem Trainerwechsel nicht.

„In Heimstetten kannte ich gefühlt jeden Grashalm.“

Roman Langer, Trainer des FC Pipinsried.

Es sei sehr spannend, mal wieder bei einem neuen Verein zu sein. „In Heimstetten kannte ich gefühlt jeden Grashalm“, erklärt Langer. Der Start in Pipinsried wurde dem neuen Trainer sehr leicht gemacht: „Ich bin von allen sehr herzlich aufgenommen worden. Das war wirklich sensationell. Vielen Dank. Jede Person versucht, das Beste für die Mannschaft zu tun.“

Obwohl Langer zuletzt ohne Traineramt im Herrenbereich war, ließ er den Amateurfußball nicht aus den Augen. Im Besonderen die Heimspiele des SVH im Sportpark verfolgte er natürlich intensiv. Aber auch andere Fußballplätze in der Nähe besuchte er zuletzt – „ohne Vereinsbrille“, so Langer. Eine angenehme Abwechslung.

FC Pipinsried siegte beim Debüt von Roman Langer: „Sind auf einem guten Weg“

Bei seinem Debüt bezwang sein neues Team Kellerkind Türkspor Augsburg mit 3:1 und bestätigte damit den guten Eindruck, den Langer aus seinen ersten Trainingseinheiten mit dem Team hatte. „Wir haben einen guten Mix aus Jung und Alt und viele Spieler mit hoher Qualität, die schon höher gespielt haben.“

Trotz der bisher überwiegend positiven Eindrücke sieht Langer durchaus noch Luft nach oben: „Das Team muss sich erst noch finden und einspielen. Es hackt vereinzelt noch an der Abstimmung.“ Viel Zeit, die Spieler kennenzulernen und mehr als Kleinigkeiten anzupassen, blieb Langer bisher nicht.

„Super wichtige Spiele“ für FC Pipisried bis zur Winterpause

Der Spielplan ist dem FC Pipinsried im Hinblick darauf allerdings alles andere als wohlgesonnen. Drei der vier verbleibenden Spiele bis zur Winterpause könnten kaum schwieriger sein. Denn es geht gegen drei der Top-fünf-Teams.

Zuerst steht am Freitag das Duell mit dem SV Erlbach (3.) an, dann die weiteren Topspiele gegen den SV Kirchanschöring (5.) und den TSV Landsberg (2). „Ich mag es eigentlich nicht, soweit nach vorne zuschauen. Aber es ist klar, das sind super wichtige Spiele“, erklärt Langer.

Roman Langer: „Wir wollen jede Partie bestmöglich gestalten“

Eine gewisse Punkteausbeute bis zur Winterpause will Langer nicht vorgeben. Sich vor die Mannschaft zu stellen und proaktiv neun Punkte aus dem Hammerprogramm zu fordern, sei falsch: „Grundsätzlich wollen wir jedes Spiel versuchen, zu gewinnen. Aber wir wollen natürlich jede Partie erst einmal einzeln bestmöglich gestalten.“

Ein Ziel für die verbleibende Saison kann Langer frühestens im Winter nennen. Dennoch stellt er klar: „Mit diesem Team sind wir in der Lage, jedes Spiel zu gewinnen. Das sollte auch der Anspruch sein.“ (Alexander Nikel)