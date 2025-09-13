Langer Anlauf und am Ende klarer VfB-Sieg

Hohenleipisch holt den erwarteten Dreier gegen das Schlusslicht, brauchte für den auch in der Höhe verdienten Sieg aber einen langen Anlauf, tat sich phasenweise schwer, ließ sich jedoch nicht beirren und steigerte sich nach dem Wechsel entscheidend.

Gegen die ohne Ersatzspieler angereisten Lübbener legte Hohenleipisch temposcharf und mit hohem Pressing los und hatte nach drei Minuten schon zwei Tormöglichkeiten ausgelassen, ging aber dennoch früh durch Felix Kniesche auf Zuspiel von Louis Reichmann in Führung. Ein Angriff folgte dem anderen in Richtung Grün-Weiß-Kasten mit vielen Chancen, wobei Felix Kniesche (20.), David Walter (26.) und Marvin Groll (31.) die wohl besten hatten. Hohenleipisch machte sich selbst das Leben schwer und spielte am und im Strafraum viel zu kompliziert, so dass es nur mit dem knappsten Vorsprung in die Pause ging und sich die Platzherren für die zweite Hälfte einiges an Steigerungspotenzial offengelassen hatten.