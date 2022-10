Langer Anlauf – dann kurzer Prozess!

Über 90 Minuten war unsere „Zweite“ beim Gastspiel in Kelsterbach überlegen, aber erst in der

zweiten Halbzeit war dies auch im Ergebnis abzulesen.

Auch in den ersten 45 Minuten fehlte es durchaus nicht an Chancen. So bugsierte Nico Diez eine Ecke

von Marcel Port am kurzen Pfosten über die Latte (5.). Niklas Freitags Volleyabnahme nach einer

Verlängerung von Omer Turkovic wurde gerade noch abgeblockt (11.). Und die genaue Flanke von

Martin Lafebre konnte Freitag am langen Pfosten nicht verwerten (14.). Was jedoch fehlte, war der

„letzte Biss“ und Bewegung ohne Ball. Zeitweise lagen gute 30 Meter zwischen unseren

Mannschaftsteilen und so lullte man sich ein wenig in seiner Überlegenheit ein. Das merkten dann

auch die Kelsterbacher und ihr Stürmer Dominik Schätzke hatte Mitte der ersten Halbzeit zwei gute

Möglichkeiten. Zunächst nahm er eine Flanke von der linken Seite im Strafraum technisch sauber an

und feuerte seinen Vollspannschuss aus neun Metern Richtung Marxheim-Tor, aber David Reich

lenkte den Ball mit einem tollen Reflex über die Latte (23.). Zwei Minuten später fand er auch mit

seinem platzierten Kopfball in Reich seinen Meister (25.). So waren wieder die Marxheimer an der

Reihe, aber Jelle Boks 17-m-Freistoß und Freitags Schrägschuss mit dem linken Fuß brachten keinen

Erfolg.

In der zweiten Hälfte zeigte unser Team über weite Strecken eine ganz andere Präsenz. Gleich in der

46. Minute hatte der gerade eingewechselte Marius Wagner die Führung auf dem Fuß, als er

Torhüter Yannick Liebe schon ausgespielt hatte, aber ein Abwehrbein noch zur Ecke abwehren

konnte. Nachdem Daniel Koutsos nach einem Kelsterbacher Konter aus 14 Metern über die Latte

schoss (50.), nahm der FCM-Express dann Fahrt auf und innerhalb von fünf Minuten war das Spiel

entschieden. In der 54. Minute verlängerte Markus Amann einen Einwurf per Kopf in den

Fünfmeterraum, Port ging mit dem Keeper fair ins Luftduell und den abprallenden Ball setzte Freitag

zum 0:1 ins Netz. Zwei Minuten später war es Timo Ehlers, der Wagner mit einem genauen Pass in

den Strafraum schickte und der aus halblinker Position anspruchsvoll versenkte (0:2, 56.). Ehlers

zeigte kurz darauf erneut seine Qualitäten, spielte Bok auf der rechten Seite frei und dessen präzisen

Querpass verwandelte Freitag am langen Pfosten zum 0:3 (59.). Es folgten weitere gute

Möglichkeiten für die komplette Marxheimer Offensivabteilung, aber der nächste Treffer fiel erst in

der 75. Minute. Lars Lakomy nahm ein Zuspiel von Nico Diez am rechten Flügel auf, passte den Ball in

den Rückraum, den Lafebre aus zehn Metern humorlos zum 0:4 einschweißte. Für den Schlusspunkt

zum 0:5 zeichnete dann Amann verantwortlich (78.).

Ein verdienter Auswärtssieg, der sich in der (ein wenig verschlafenen) ersten Halbzeit zwar

andeutete, aber erst durch sehr konsequente und spielfreudige zweite 45 Minuten umgesetzt wurde