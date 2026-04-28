Langenzenn zittert sich gegen die Reserve der SGV zum wichtigen Dreier

Den besseren Start erwischen die Gäste nach 9 Minute als sich Schnura bei einem langen Ball komplett verschätzte und Gorgis den Ball eiskalt verwandelte. Langenzenn war überhaupt nicht präsent und kam in keinen Zweikampf. Die Gäste lauerten auf Konter, spielten den letzten Unsauber aus. In der 37.Minute dann glich der Tabellenführer aus dem Nichts mit der ersten Aktion in Form von Schneider nach einer kurz ausgespielten Ecke per Kopf aus. Nur eine Zeigerumdrehung später verlagerte Langenzenn das erste Mal im Spiel den Ball von der einen Seite zu anderen, wobei Brütting den Ball gefühlvoll an den zweiten Pfosten trat wo Coppola nur noch einnicken musste. So ging es mit einer eher schmeichelhaften Führung in die Halbzeit.

Die zweite Halbzeit plätscherte genau so vor sich hin wie die Erste und war lang Chancen arm. Von den Gästen kam recht wenig bis in der 84.Minute ein langer Ball durchrutschte und sie ein 5 gegen 2 sauber zum Ausgleich ausspielten. Langenzenn antwortete jedoch sofort als Coppola den Ball vor dem Tor quer legte und der eingewechselte Schander den Ball nur noch einschieben musste, eine sehr abseitsverdächtige Situation über die sich Keskin so sehr aufregte, dass er vom Platz gestellt wurde.